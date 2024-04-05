Правозащитники прокомментировали приговор за репост пенсионерке из Шахт

05 апреля 2024, 11:52

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В апелляционную инстанцию направлена жалоба на приговор 72-летней Евгении Майбороде из Шахт, осужденной к сроку в колонии за репосты в соцсети. Пожилой возраст обвиняемых не становится помехой для вынесения им суровых приговоров, констатировали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Шахтах приговорил 72-летнюю местную жительницу Евгению Майбороду к 5,5 года колонии, признав ее репосты в соцсети фейками про армию и призывами к экстремизму. Поводом для уголовного дела стал репост информации о числе погибших российских военных и эмоциональный видеоролик. Майборода объяснила свои действия тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного из-за попадания снарядов здания.

Пенсионерка Евгения Майборода приговорена к заключению за свою пацифистскую позицию, ее преследование политически мотивировано и должно быть немедленно прекращено, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Приговор Евгении Майбороде обжалован в апелляционном суде, заседание намечено на 18 апреля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" знакомая семьи Майбороды. "Основанием для обжалования является чрезмерная суровость приговора. Защита будет требовать смягчения приговора", - сообщила она.

По ее словам, Майборода чувствует себя нормально. "Держится, хочет выйти. Ей 72 года, у нее хронический панкреатит, давление. Нет [у осужденной] таких заболеваний, которые делают недопустимым отбывание наказания в ее возрасте. Майбороду посещают ее адвокат, племянница. Кроме этого, абсолютно незнакомые люди переводят деньги, интересуются ее судьбой, пишут письма. Она в этом смысле не обделена вниманием", - рассказала женщина.

Она отметила, что Майборода заплатила все штрафы по административным делам, но свою вину не признала. "В суде частично признала вину. Факт размещения признала, а факт мотивов политической ненависти – нет", – сообщила она.

За распространение фейков о российской армии и призывы к экстремистской деятельности к ответственности привлекают в том числе немолодых людей, отметил адвокат Евгений Смирнов из правозащитного проекта "Первый отдел"*.

"По данным статьям чаще всего привлекают к уголовной ответственности людей среднего возраста и молодых, поскольку такие "преступления" чаще всего выявляются в интернете. Нельзя утверждать, что существует некий возраст, после которого человека не привлекают к уголовной ответственности", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, есть много случаев приговоров в отношении пожилых людей по политически мотивированным делам. "Например, дела о государственной измене, по которым очень часто преследуют ученых. Есть случаи преследования тех, чей возраст более 80 лет. Например, ученый Митько скончался в 81 год во время рассмотрения его дела в суде, а также [известны случаи] отправки тяжелобольных пожилых людей в следственный изолятор - ученый Колкер скончался через три дня после помещения его в СИЗО. Поэтому случай назначения реального лишения свободы 72-летней женщине за слова - чудовищный, но не редкий", - указал адвокат.

Лишение свободы пожилых людей часто встречается в последние годы, согласилась глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Ни возраст, ни состояние здоровья, ни иное важное обстоятельство не становятся основанием для суда, чтобы выносить, скажем так, не суровый приговор пожилым людям. Я бы даже сказала, что сами законы уже не являются основанием для судов при принятии решений. Закон уже не имеет никакого значения для властей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что "подобные приговоры становятся нормой".

В качестве примера Ганнушкина привела приговор 70-летнему сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олегу Орлову*. "У него проблемы со здоровьем, но разве суду это было важно? Такие приговоры в отношении этой пожилой женщины, Олега Орлова и других становятся нормой в России. Власти хотят запугать людей так, чтобы никто ничего против не говорил. Только соглашались и подчинялись. Но этого невозможно добиться", - сказала она.

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