Аналитики поспорили о возможности выбора президента Южной Осетии за один тур

09 апреля 2022, 19:41

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Победа Анатолия Бибилова на президентских выборах в Южной Осетии, который задействовал админресурс для устранения соперников, предопределена, и второго тура не будет, уверен журналист Руслан Тотров. Протестное голосование, на которое рассчитывает оппозиция, может привести ко второму туру, указали бывший советник Бибилова Сослан Джусоев и активистка Тамара Меаракишвили.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. Центризбирком не допустил к выборам 12 кандидатов, обосновав отказ в их регистрации различными нарушениями. После публикации в соцсетях видеоролика из ЦИК, на котором видно, как связанные с партией "Единая Осетия" и главой республики Анатолием Бибиловым люди в ночное время в последний день сдачи подписных листов ходят по коридорам Центризбиркома, оппозиция собрала митинг у стен парламента, на котором потребовала экстренного заседания Народного собрания, однако оно так и не состоялось. 30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также сочли назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине элементом предвыборной борьбы.

Аналитики разошлись во мнениях о возможности победы Бибилова 10 апреля

Исход выборов в Южной Осетии предопределен, уверен политический редактор интернет-СМИ "Основа" Руслан Тотров. "К этим выборам действующий президент Анатолий Бибилов и его группировка, я именно так называю его команду, поскольку это самая организованная политическая группировка, подошли во всеоружии и фактически сломали хребет, как главным оппозиционным кандидатам, так и в принципе всей системе. Я имею в виду открытый подлог документов в Центризбиркоме Южной Осетии, который попал на видео и при этом никакого юридического хода не получил. Никто этим фактом не заинтересовался. Ни прокуратура, ни суд, никто абсолютно. Суммируя все это, надо понимать, что, во-первых, Анатолий Бибилов, безусловно, собирается выигрывать эти выборы и выигрывать в первом туре", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

То, что произойдет 10 апреля, - это выборы одного кандидата, указал он. "Мы не говорим о нормальной электоральной гонке. Это шулерская игра, которую президент Бибилов ведет краплёной колодой. (...) Поэтому это выборы имени Бибилова, это выборы одного кандидата. И только какое-то нечеловеческое чудо может сделать так, чтобы он не победил. В Южной Осетии больше нет закона. Вернее, закон есть и имя ему Анатолий Бибилов. Центризбиркома тоже нет", – отметил он, напомнив о скандале с ЦИК. "Это не выборы, а профанация, это издевательство над Южной Осетией и народом", – подчеркнул Тотров.

Бибилов планирует выиграть выборы в первом туре, однако прогнозировать их исход сложно, так как в ходе предвыборной кампании не проводилось социологических исследований, результатам которых можно доверять, отметил бывший советник Бибилова Сослан Джусоев. "Насколько я понимаю, у действующего президента расчет на то, что он одержит победу в один тур, а его оппоненты рассчитывают на протестное голосование", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Югоосетинская активистка Тамара Меаракишвили также полагает, что Бибилов желает выиграть в первом туре. "У Анатолия Бибилова, думаю, большое желание выиграть в первом туре выборов, потому что во втором туре оппозиция может объединить усилия, и оппозиционный кандидат может получить много голосов. Мне кажется, все же будет второй тур. Думаю, что первый тур преодолеют Анатолий Бибилов и Гарри Мулдаров. Между ними будет основная борьба за пост президента Южной Осетии", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Референдум стал одним из ходов в предвыборной стратегии Бибилова



Референдум – политический трюк, который каждый раз использует президент Бибилов, отметил Руслан Тотров. "Он использует его в третий раз. Ранее эта история называлась "5 шагов в Россию", но, естественно, никаких шагов не последовало. Здесь очень важно сказать, что Российская Федерация устами своего президента из раза в раз констатирует, что Южная Осетия – это независимое суверенное государство, являющееся маленьким, но важным стратегическим партнером России. А Анатолий Бибилов каждый раз упорно пытается оспорить его слова", – подчеркнул Тотров.

Джусоев согласился с тем, что идея референдума используется Бибиловым для получения большей поддержки на выборах. "У нас нет ни пророссийских, ни антироссийских политиков, поэтому связывать тему референдума с поддержкой Москвы очень сложно. Большинством населения это расценивается как предвыборная технология со стороны президента", – отметил он.

Тамара Меаракишвили также считает, что референдум нужен Бибилову для получения поддержки. "Никто из кандидатов не против, чтобы Южная Осетия стала частью России. На данный момент Бибилову нужен этот референдум для поддержки Москвы. Именно ему нужна поддержка Кремля, а не наоборот. Москве в целом не нужно, чтобы референдум был в повестке дня. Мне кажется, что после выборов тема референдума потеряет свою актуальность и Бибилов к ней не вернется долгое время. Он известен тем, что дает обещания и не выполняет их. И в этот раз он найдет причину, чтобы объяснить, почему Южная Осетия не вошла в состав России", – отметила она.

Основных оппонентов Бибилова не допустили к участию в выборах



Главные соперники Бибилова не допущены к выборам, указал Руслан Тотров. "Это Давид Санакоев и Ибрагим Гассеев. Ну, Алан Гаглоев из тех, кто остался, наверное, может считаться его противником. Хотя, если судить по дебатам, то ярче всего себя показал самый молодой из кандидатов Гарри Мулдаров, который не боится говорить Бибилову в лицо то, что должен слушать Бибилов от каждого вменяемого осетина", – отметил он.



Сослан Джусоев не смог выделить кого-либо из соперников Бибилова. "Основным оппонентом был Давид Санакоев, которого не допустили к выборам. Потом бывший министр обороны Ибрагим Гассеев, человек с определенными ресурсами, его тоже не допустили. А из оставшихся, кто его оппонент, сказать сложно. Каждый из кандидатов считает, что у него есть шансы на победу", – подчеркнул он.



Конкуренцию Бибилову, по мнению Тамары Меаракишвили, может составить только один кандидат. "Действующий депутат, кандидат в президенты Гарри Мулдаров – главный конкурент Бибилова. Он – представитель оппозиции, пользуется доверием населения. Его критикуют из-за отсутствия большого опыта в политике, но у него характер, подходящий политику", – сказала она.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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