Приговор Игорю Кундрату по делу о крупных хищениях газа устоял в апелляции

02 мая 2024, 21:37

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Апелляционный суд оставил без изменения приговор в виде четырех лет колонии бывшему депутату Заксобрания Ростовской области Игорю Кундрату по делу о крупных хищениях путем занижения показателей приборов учета газа.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года бывший депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат стал подозреваемым по статье о краже в особо крупном размере, по этой статье ему грозило до 10 лет лишения свободы. В октябре 2022 года дело было переквалифицировано на более мягкую статью и прекращено "с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа". Прокуратура обжаловала решение. Кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге в декабре 2023 года Шахтинский городской суд приговорил Кундрата к четырем годам колонии по обвинению в хищении газа.

По версии следователей, депутат, который одновременно занимал пост руководителя коммерческой фирмы, в сговоре с соучастниками и при помощи компьютерной программы ежемесячно занижал показания приборов учета потребляемого предприятием газа, похитив с 2016 по 2020 год газ на сумму более 44 миллионов рублей.

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу директора хлебокомбината "Кундрат", бывшего депутата заксобрания региона Игоря Кундрата, сообщает сегодня со ссылкой на данные суда РБК.

Вместе с Кундратом четыре года колонии получил и его подчиненный, инженер по газовому и электрическому хозяйству Антон Аскользин. Его срок также оставлен в силе по итогам рассмотрения апелляции, следует из материалов суда.

Комментариями от представителей осужденных по поводу вынесенного апелляционным судом приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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