ЦИК Южной Осетии озвучил предварительные итоги парламентских выборов

10 июня 2024, 04:31

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После обработки 21% протоколов на выборах в парламент Южной Осетии лидирует партия "Единая Осетия", которая набрала более 45% голосов. В числе лидеров также партия "Ныхас", набравшая более 29% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня на 71 избирательном участке в Южной Осетии проходило голосование на выборах депутатов парламента VIII созыва. Еще два избирательных участка были открыты во Владикавказе и в Москве. В Центризбиркоме заявили, что выборы состоялись. Общая явка избирателей за час до закрытия участков в Южной Осетии составила 63,87 процентов. Заявлений о нарушениях в ходе голосования не поступало, отчиталась прокуратура.

ЦИК Южной Осетии зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" выдвинула 16 кандидатов, "Народная партия" – 12, "Единство народа" – семь, "Ныхас" – 16, "Коммунистическая партия" – шесть, "Единство" – девять, "Иры фарн" – семь, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии озвучила предварительные результаты выборов в парламент. По данным после обработки 21% протоколов партия "Единая Осетия" набирает на выборах 45,67% голосов, партия "Ныхас" - 29,59%, "Народная партия" - 5,86%, "Коммунистическая партия" - 6,14%, "Ирф фарн" - 5,37%, "Единство" - 2,37%, "Единство народа" - 2,4%, пишет сегодня, 10 июня информационное агентство "Рес".

По словам члена ЦИК Фатимы Джиоевой, против всех проголосовали 3% избирателей.

Также Джиоева озвучила предварительные итоги голосования (после обработки 21% протоколов) по четырем одномандатным округам. По одномандатному избирательному округу №1 Вячеслав Джабиев набрал 6,73%, Ибрагим Келехсаев - 6,43%, Игорь Кочиев - 29,97%, Иван Сланов - 18,27%, Александр Тедеев - 8,19%, Геннадий Цховребов - 21,64%. Против всех проголосовали 6,58%.

По одномандатному избирательному округу №3 Заур Габараева набрал 7,34% голосов, Александр Гассиев - 35, 22%, Феликс Санакоев - 15,51%, Лери Тедеев - 10,06%, Алан Хугаев - 19,08%, против всех не проголосовал никто.

По одномандатному избирательному округу №6 за Малхаза Гаглоева отдано 29,96% голосов, за Таймураза Жажиева - 42,70%, за Альберта Лалиева - 3,75%, за Алана Тадтаева - 7,87%, за Анатолия Чехоева - 4,49% Против всех также никто не проголосовал.

По одномандатному избирательному округу №12 за Александра Елбакиева проголосовали 1,96% избирателей, за Эдуарда Карсанова - 1,96%, за Владимира Келехсаева - 11,76%, за Таймураза Парастаева - 5,88%, за Тотырбега Тибилова - 1,96%, за Ибрагима Харебова - 52, 94%, за Руслана Худжиева - 13,74%, за Тамерлана Цховребова - 9,80%, против всех - 0%.

Ранее в МИД Грузии заявили, что парламентские выборы в Южной Осетии незаконны и не имеют юридических последствий.