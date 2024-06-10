"Единая Осетия" заявила о бойкоте работы парламента до пересмотра итогов выборов

10 июня 2024, 21:45

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На выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей, но самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила "Единая Осетия". Представители партии не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования в Северной Осетии не будут пересмотрены.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня проходило голосование на выборах депутатов парламента Южной Осетии. Два избирательных участка были открыты во Владикавказе и в Москве. Центризбирком после обработки 87% бюллетеней сообщил, что в парламент VIII созыва проходят четыре партии - "Единая Осетия" — 30,32% (6267 голосов), "Ныхас" — 29,93% (6174 голосов), Народная партия — 15,41% (3186 голосов), Компартия — 7,12% (1472 голосов). На избирательном участке во Владикавказе более 700 бюллетеней оказались недействительными в результате нарушений, заявили представители партии "Единая Осетия" и призвали ЦИК отменить итоги голосования.

9 июня гражданам Южной Осетии, пришедшим на единственный во Владикавказе избирательный участок, пришлось стоять в длинной очереди, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Полицейские насчитали в очереди около тысячи человек, а избиратели раскритиковали организаторов голосования.

Сторонники партии "Единая Осетия" собрались перед ее офисом, требуя отменить результаты голосования на участке во Владикавказе, сообщила сегодня партия в своем Telegram-канале, опубликовав ряд видео с места событий. Собравшиеся поддерживают выступающих представителей партии одобрительными возгласами и аплодисментами, следует из видеозаписей.

Партия опубликовала свое заявление, в котором сообщила, что направлено заявление в Центризбирком по поводу несогласия с массовыми нарушениями во время выборов.

"Выборы депутатов парламента отличились массовыми нарушениями, связанными с организованным подвозом избирателей, не имеющим никакого отношения к участкам, на которых они осуществляли голосования. В районы республики из Северной Осетии, организованными колонами производился подвоз вновь обретенных граждан нашей страны. Граждане, массово голосовавшие на избирательных участках, постоянно или преимущественно на территории Республики Южная Осетия не проживают. Помимо подвоза был осуществлен массовый подкуп избирателей, которые никак не участвуют в жизни нашей республики", - заявила партия, отметив, что "осуществлялась массовая выдача паспортов лицам, не проживающим в Южной Осетии и не являющихся даже осетинами".

По результатам на каждом участке видна динамика подвоза и ее интенсивность, подчеркнули представители партии. "Видна разница результатов выборов в городе Цхинвал и в районах. Особо хотим отметить участок, открытый во Владикавказе, где 733 бюллетеня оказались не просто недействительными, а кто-то преступным образом подменил чернила, которые после голосования испарялись. Признание результатов такого волеизъявления - считаем преступным и предательством по отношению к своему народу", - указано в заявлении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Депутаты потребовали отменить результаты выборов во Владикавказе. "Убеждены, что с достоверностью выявить волеизъявление граждан невозможно, так как из 2624 выданных бюллетеней, 733 признаны испорченными (это 28% из всех выданных бюллетеней). Такой факт может существенно изменить итог и результаты на данном участке. <...> Мы требуем у ЦИК аннулировать результаты выборов на участке во Владикавказе".

"Единая Осетия" также заявила о бойкоте работы парламента. "До восстановления справедливости и установления честных итогов голосования мы отказываемся от работы в новом составе парламента Республики Южная Осетия", - говорится в тексте заявления.

Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость", говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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