Жители Цхинвала скептически отнеслись к предвыборным обещаниям кандидатов

29 мая 2024, 14:35

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Кандидаты в депутаты парламента Южной Осетии активно стараются привлечь избирателей, но их обещания не вызывают доверия, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Цхинвала.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. Кандидатуры выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы.

Всего будет открыто 75 избирательных участков, из них 71 - на территории Южной Осетии и четыре за ее пределами: два - в Северной Осетии, один - в Москве и один - в Сухуме. По последней переписи населения, в Южной Осетии проживает до 50 тысяч человек. На последних выборах было зарегистрировано около 32 тысяч избирателей. Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Южной Осетии ежедневно, кроме выходных дней, в прямом эфире ГТРК ИР проходят теледебаты кандидатов в депутаты. Для кандидатов от семи зарегистрированных партий запланированы шесть теледебатов на темы парламентаризма, экономики, социальной политики, культуры, национальной идеологии, а последняя тема свободная, она запланирована на канун дня тишины перед днем голосования.

Соперники от одномандатных избирательных округов выступают на дебатах среди тех кандидатов, которые будут баллотироваться от одного и того же округа. Для одномандатников темы дебатов не определены, они обсуждают проблемы жителей своего округа, предлагают пути их решения и делятся своим видением работы в парламенте, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Жители Цхинвала поделились с корреспондентом "Кавказского узла" мнениями о предвыборной кампании. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Педагог детской школы Заира Каджаева высказала недоверие предвыборным программам кандидатов. Она считает, что новый состав парламента не повлияет на улучшение качества жизни простых жителей.

"Кандидаты говорят об одних и тех же проблемах – пробелах в образовании, некачественной медицине, о том, что экстренных больных наши врачи отправляют в Грузию, о низких зарплатах учителей. Эти вопросы уже много лет уже остаются нерешенными. И кандидаты так о них говорят, словно только они изберутся в парламент, так у нас в больнице появятся новые хирурги, оборудование последнего выпуска, и больных в экстренных случаях перестанут отправлять в Грузию. Депутаты пять лет принимают законы, и что меняется? Ровным счетом ничего. Я пока не знаю, пойду я голосовать или нет", - сказала она.

Скептически оценил предвыборную активность кандидатов и детский тренер Алан Тедеев. "Говорить о доверии людей сейчас сложно. Вот партийные кандидаты выходят на дебаты, среди них уже и те, у кого многолетний опыт в политике и опыт успешного бизнеса здесь. Они были и депутатами, и предпринимателями - и тогда были, и сейчас. Ну, народ слушает их на дебатах, они встречаются с населением, говорят про необходимость снижения налогов для предпринимателей. У меня нет бизнеса, и я так понимаю, что каждый в первую очередь думает о себе, но почему-то транслирует эти речи как заботу о народе", - сказал Тедеев.

Наибольшее внимание привлекают три партии, заметила пенсионерка Фуза Икаева. "Народную партию", "Единую Осетию" и "Ныхас" больше всех обсуждают люди. В первой партии много денег, они раздают студентам деньги как стипендии разовые, только и разговоров везде про деньги от этой партии. Перед их штабом кортежи из "Лексусов" стоят, люди видят эту денежную партию. Вторая партия оппозиционная, они ругают власть, и это всегда находит поддержку у населения. Третья партия власти, на нее тоже пристальное внимание из-за этого. Доверия нет ни к одной. […] И еще в Компартии грамотные люди. На дебатах грамотно выступают от коммунистов и от "Ныхас". Пока не знаю, за кого буду голосовать", - сказала она.

Адвокат Мадина высказала претензии как к действующей власти, так и к оппозиции. "Те кандидаты, которые сегодня в оппозиции к власти, уже были во власти буквально два года назад. В их руках была и исполнительная власть, и в парламенте они были в большинстве. Решали проблемы в основном социального характера, меняли людям крыши домов бесплатно. Это самое запоминающееся было. Но, конечно, было и много нарушений. Их приближенные тоже запомнились большими коррупционными делами. Действующая власть пришла во власть на критике и отстаивании прав семьи Инала Джабиева. Но сегодня не могу сказать, что всё, о чем они говорили тогда, выполнено. На выборы пойду, но говорить, за какую партию буду голосовать, не хочу", - сказала Мадина.

Студент Марик Кокоев считает, что надо поддержать новых и молодых политиков. "Мне очень нравится партия "Иры Фарн". Там есть кандидаты - мои друзья, у них более современное мышление, не застойное, пусть они попробуют. Одни и те же партии уже 20 лет говорят об одних и тех же проблемах, и люди уже им не верят. Молодые более искренние, энергичные. Может, у них получится. Я буду голосовать за своих друзей", - поделился студент.

Парикмахер Марина сообщила, что сама была в списках партии, которую не зарегистрировала ЦИК. "Нам указали на ошибки при сборе документов и не зарегистрировали. Я думаю, что особых лидеров у нас нет, но опасность представляет Народная партия. Они скупают симпатии избирателей за деньги, и надо же понимать, что в случае победы они эти деньги потом должны обратно взять. И вообще там люди такие, как будто из 90-х. У нас будет неспокойно. Голосовать я буду за "Единую Осетию", - сказала она.

Таксист Ибрагим Цховребов считает слабой предвыборную кампанию. "Смотрю и дебаты, и читаю газеты и соцсети, и все как будто один текст выучили – "люди, людям, для людей, для народа, чтобы было у народа". Прям как заклинание читают. Но доверия нет. Когда этого не говорили? Всегда говорили. Что сделали из всех громких слов и обещаний – ничего. Если русские нам не дадут денег, мы будем голодать на обещаниях. Голосовать, наверно, не пойду", - сказал мужчина.

Продавец продуктового магазина Алина считает основными проблемами жителей Южной Осетии являются высокие цены и пробки на российско-югоосетинской таможне. "Цены выросли в два раза, у нас цены как в Москве. Вот с этим пусть что-то сделают. Многие люди за месяц берут продукты в долг, потом получают зарплату и возвращают долги. На таможне постоянные пробки. Владелец магазина постоянно с проблемами товары привозит. Это все уже всем надоело. И постоянно говорят о том, что с Россией мы объединяемся. Если я не буду в рабочей смене 9 июня, то пойду голосовать", - сказала женщина.

Напомним, 13 мая 2022 года президент Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России. Пресс-секретарь Путина заявил тогда, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка такого вопроса требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая того же года новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа предшественника до завершения консультаций с российской стороной. При этом на первой встрече с Путиным Гаглоев не стал поднимать тему о присоединении Южной Осетии к России.

По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

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