Жители Буйнакска пожаловались на сложности из-за закрытия детских садов

13 июня 2024, 17:37

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Детей, ходивших в закрытые после массового отравления детские сады, не с кем оставить, рассказали их работающие родители. В больницах Буйнакска остаются 88 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, 87 человек уже выписаны, отчитался Минздрав Дагестана.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела, в феврале 2022 года, руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 12 июня в больницы Буйнакска были доставлены 164 пациента с симптомами кишечной инфекции, предположительно, из-за употребления водопроводной воды, 64 из них уже выписаны. Горожане 12 июня пожаловались на дефицит питьевой воды в магазинах. Власти закрыли детсады на карантин и ввели в городе режим повышенной готовности.

Минздрав Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что количество больных с кишечной инфекцией в стационаре Буйнакской ЦГБ стало снижаться. "На утро 13 июня выписано 87 пациентов, пролеченных от острой кишечной инфекции в Буйнакске. 88 пациентов получают лечение в стационарных условиях, то есть отмечается тенденция к снижению общего количества госпитализированных", - указано в сообщении.

Житель микрорайона «Дружба» Исрапил рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что водовозы к его дому приезжают регулярно. Специального графика нет, о прибытии машин рассказывают друг другу соседи.

О доставке воды в микрорайон в своем телеграм-канале сообщает мэрия Буйнакска, уточнив, что по данной локации поступает много вопросов. "Подвоз воды водовозами осуществлялся в микрорайон "Дружба" д.6,7,8,23,24,25,26,43,47,37,39. Доставка воды в микрорайон продолжается", - сообщила 12 июня мэрия.

Не привозили воду в микрорайоне «Дружба» к домам 15, 16, 31, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" их жители.

Также горожане посетовали на отсутствие информации о раздаче воды. "Не было водовозок по улице Атаева. Хорошо, у меня есть машина, на площади стояли автомобили, раздавали баклажки с водой, там набрал, отвез домой и пожилому соседу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Зияудин.

"На улицу Атаева не привозили воду, родственники живут на улице Аминтаева, там тоже не было водовозок. Понятно, что по всем улицам развозить воду невозможно, тогда опубликовали бы места раздачи воды, люди бы сориентировались", - говорит Асхаб.

Закрытие на карантин детских садов сказалось на жителях Буйнакска, рассказали они. "Двоих детей-школьников мы с начала каникул отправили к родственникам в Дербент. Еще у нас сын ходит в садик. Муж каждый день ездит на работу в Махачкалу, я с утра до вечера на работе. Ребенка оставить не с кем. Пока просим присмотреть за ним соседей, потом не знаем, как быть", - рассказала жительница Буйнакска Аминат.

Другой семье пришлось отправить детей-дошкольников в родственникам. "У нас двое детей ходят в детсад, они не заболели. В семье все работают, оставлять не с кем, отвезли детей к родителям мужа в Махачкалу", - рассказала Зарема.

В Министерстве образования Дагестана сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что по информации Республиканского центра обработки информации, ЕГЭ в Буйнакске проходят по графику, из-за проблем с водоснабжением никаких переносов в другие населенные пункты не было.

Напомним, следствие считает, что пострадавшие от отравления употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей Буйнакска по водопроводным линиям. 11 июня в "Буйнакскводоканале" прошли обыски, сообщил Следственный комитет.

"Кавказский узел" также писал, что в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. В частности, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

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