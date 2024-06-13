13 июня 2024, 03:19

Детсады закрыты в Буйнакске после массового отравления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Буйнакска постановила ввести в городе режим “Повышенная готовность” для ликвидации последствий заражения водопроводной воды и вспышки кишечной инфекции. В больницах остаются 100 пострадавших от отравления. 

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 11 июня в больницы Буйнакска были доставлены 127 пациентов с симптомами кишечной инфекции, предположительно из-за употребления водопроводной воды. Источником заражения жителей стала водопроводная вода. Горожане 12 июня пожаловались на дефицит питьевой воды в магазинах. 

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела, в феврале 2022 года, руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Режим повышенной готовности введен в Буйнакске с вечера 12 июня, он будет действовать на всей территории города до особого распоряжения органов власти, говорится в публикации официального Telegram-канала администрации. 

Согласно постановлению, в Буйнакске приостанавливается деятельность дошкольных учреждений, и пришкольных лагерей. Другие меры, предпринимаемые властями для ликвидации последствий заражения водопроводной воды, в документе не упомянуты. 

Минздрав Дагестана сообщил вечером 12 июня, что на стационарном лечении в Буйнакске постаются 100 человек после того, как 64 человека, заразившихся кишечной инфекцией, были выписаны.

У больных наблюдается тошнота, рвота и диарея, но тяжелых случаев инфекции нет, состояние пациентов улучшается, говорится в публикации Telegram-канала ведомства. 

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Примечание:

""Водоканал" призвал махачкалинцев не пить воду из-под крана", "Выросло число госпитализированных с отравлением в Буйнакске", "Массовое отравление произошло в Буйнакске". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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