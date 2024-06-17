Восемь участников протестов в Ереване заключены под стражу

17 июня 2024, 13:33

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Задержаны 11 участников протестной акции в Ереване, подозреваемых в массовых беспорядках и хулиганстве. Восемь из них заключены под стражу, в отношении еще троих избраны другие меры пресечения, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что Ерванд Агабалян, участвовавший в акции протеста 12 июня, арестован на месяц. Он обвинен в хулиганстве за то, что бросил пустую пластиковую бутылку.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

В отношении 12 человек, принявших участие 12 июня в акции протеста в Ереване, возбуждены уголовные дела, сообщил Следственный комитет Армении.

По версии силовиков, они около здания парламента попытались прорвать полицейский кордон, бросая в силовиков бутылки и другие предметы. Один из них подозревается в массовых беспорядках, еще 11 – в групповом хулиганстве. Задержаны 11 человек, 12-й обвиняемый в хулиганстве объявлен в розыск.

Суд по ходатайству следствия постановил арестовать восьмерых задержанных, двое отправлены под домашний арест. В отношении еще одного задержанного "избрана мера пресечения в виде запрета на отсутствие", пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства News.am.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Лидер движения , архиепископ Баграт Галстанян призвал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу, но парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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