Журналисты осудили применение силы к коллегам при разгоне протестов в Ереване

14 июня 2024, 07:25

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При разгоне акции протеста в Ереване от действий силовиков пострадали десять представителей прессы, указали в совместном заявлении журналистские организации и потребовали от руководства МВД наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента Армении, куда прибыл премьер-министр Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Парламентская комиссия а два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Десять журналистов и операторов получили травмы в результате применения светошумовых гранат и возникшей давки при разгоне сторонников протестного движения на проспекте Баграмяна, указали в совместном заявлении организации журналистов.

Согласно заявлению, пострадали операторы Вазген Этумян (News.am), Овсеп Овсепян (Armlur.am), Нарек Айрян (Сivilnet), Эдик Малакян и Арман Гарибян (ABC media), Оганес Акопян (AlphaNews), а также журналисты корреспонденты Нане Айрапетян и Агван Асоян (ABC media), Наре Геворкян (Mediahub.am) и Арпине Багдасарян (AlphaNews). Также была повреждена или потеряна техника новостных агентств Pastinfo, PARA TV, Sputnik Армения и других СМИ, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления осудили применение полицией грубой силы и заявили, что непрофессионализм и неверный расчет силовиков привели к тяжелым последствиям.

Светозвуковые гранаты бросали также в сторону журналистов и операторов

"Есть видеосвидетельства и фотографии, на которых отчетливо видно, что светозвуковые гранаты бросали также в сторону журналистов и операторов. Это напомнило события в Сари Таг, когда силовики целенаправленно применяли силу к представителям СМИ. Все это свидетельствует о том, что методы силовиков не изменились, а утверждения о реформе силовых структур вызывают сомнения", - сказано в заявлении.

Журналистские организации также раскритиковали службу безопасности парламента, сотрудники которой попытались силой вывести журналистов из ложи, запретив им выполнять профессиональные обязанности и снимать потасовку в зале заседаний. "Этот неприемлемый стиль работы службы безопасности парламента проявлялся прежде и стал уже порочной традицией", - утверждают авторы заявления.

Они потребовали от партии власти официально извиниться перед представителями СМИ, пострадавшими во время разгона акции протеста 12 июня, а также возместить им ущерб и принять меры для гарантии безопасной работы в кризисных ситуациях.

Авторы заявления также потребовали от МВД провести служебное расследование и проанализировать правомерность действий полиции, выявить виновных и привлечь к ответственности сотрудников, злоупотребивших профессиональными полномочиями.

Заявление подписали Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Клуб журналистов «Аспарез», Институт всесторонней информации – Армения, Общественный журналистский клуб, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя будущего» и «Журналисты во имя прав человека».

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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