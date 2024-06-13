Минздрав Армении сообщил о 101 пострадавшем при столкновениях у парламента

После столкновений протестующих и полиции на проспекте Баграмяна в Ереване за медицинской помощью обратился 101 человек, отчитались в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны. Также в полночь сообщалось о 98 пострадавших в результате столкновений.

По данным на 9.30 по местному времени (8.30 мск), в результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку, рапортовал сегодня Минздрав страны. В числе пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

Одному из пострадавших потребовалась операция, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. 85 человек после получения необходимой помощи были отпущены домой, сказано на сайте ведомства. Еще 15 человек госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести, они проходят стационарное лечение.

Напомним, что сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.