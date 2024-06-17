Участник акции протеста в Ереване арестован на месяц

17 июня 2024, 04:36

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Суд арестовал участника акции протеста в Ереване, беженца из Нагорного Карабаха Ерванда Агабаляна, он обвинен в хулиганстве за то, что бросил пустую пластиковую бутылку.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента Армении, куда прибыл премьер-министр Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции протеста пострадали десять представителей прессы.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Участник акции протеста 12 июня, беженец из Нагорного Карабаха Ерванд Агабалян арестован на один месяц, пишет 16 июня News.am со ссылкой на адвоката Романа Ерицяна.

По словам Ерицяна, Агабалян был обвинен в хулиганстве за то, что 12 июня бросил пустую пластиковую бутылку.

Агабалян - беженец из Нагорного Карабаха, участник трех карабахских войн, у него двое малолетних детей.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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