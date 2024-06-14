14 июня 2024, 23:25

АРФД сообщила об арестах своих сторонников

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Силовики обыскивают региональные офисы АРФ «Дашнакцутюн» в Вайоцдзоре, арестованы около десятка представителей политической силы, заявил депутат Ишхан Сагателян.

Депутат фракции «Айастан», представитель Верховного бюро АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян созвал экстренную пресс-конференцию в связи с обысками и задержаниями своих соратников, передал корреспондент "Кавказского узла". 

Он сообщил, что в Вайоцдзоре арестованы около десятка сторонников партии, также силовики обыскивают офисы АРФД в Вайке и Ехегнадзоре. Точное число задержанных депутат назвать не смог, пояснив, что информация о них постоянно обновляется. 

«Нам также неизвестно, где задержанные. Ни адвокаты, ни депутаты не могут уточнить их местонахождение», - заявил он на пресс-конференции. 

Основанием для обысков и арестов, по словам Сагателяна, стали опубликованные 13 июня провластными СМИ записи телефонных разговоров якобы о подкупе граждан для участия в протестах. Политик отметил, что силовики не объясняли, на каком основании прослушиваются разговоры оппозиционеров и почему записи поступают от них в провластную прессу.  

Депутат назвал аресты сторонников АРФД политическим заказом. По его мнению, силовики пытаются запугать от участия в протестном движении.

«Власти выполняют заказ Турции и Азербайджана, пытаясь изолировать национальные силы. АРФД запрещали при первом президенте Левоне Тер-Петросяне, однако история показала, что все, кто когда-либо преследовал АРФД, преданы забвению, а политическая сила сохраняет свои позиции», - подчеркнул Ишхан Сагателян.

В Следственного комитета «Кавказскому узлу» заявили, что проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела, однако сообщить иные подробности отказались, исходя из интересов следствия. «Вся информация будет предоставлена позже», - заявил представитель ведомства.

Как писал "Кавказский узел", сторонники АРФД принимают активное участие в акциях протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. 6 июня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции у здания правительства заявили, что бездарная политика властей ставит под угрозу армянскую государственность. 

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Примечание:

"Правозащитники осудили насилие над демонстрантами в Ереване", "Участники шествия обвинили Пашиняна в лоббировании интересов Азербайджана", "Участники шествия в Ереване потребовали отстранить Никола Пашиняна от власти". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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