Активисты АРФД потребовали отставки правительства Армении

06 июня 2024, 15:49

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Сторонники молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции у здания правительства заявили, что бездарная политика властей ставит под угрозу армянскую государственность, и призвали ереванцев присоединиться к акции с требованием отставки Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном c 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина Армении, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения, заявил сегодня соратникам лидер протестного движения Баграт Галстанян. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей движения не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" провело акцию перед зданием правительства, призывая горожан присоединиться 9 июня к митингу движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки Пашиняна. В акции принялиоучастие около двух десятков активистов, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники акции обвинили власти в провале политики по защите национальных интересов. По их мнению, из-за бездарного правления кабинета Пашиняна страна оказалась на грани катастрофы. Они считают, что "односторонние уступки и бездарная внешняя политика правящей силы ставят под угрозу существование армянской государственности".

Активисты высыпали перед зданием правительства кусочки льда как символ власти Пашиняна, которая "растает также, как лед на солнце". Отставка Пашиняна не имеет альтернативы, уверены активисты. Акция прошла без инцидентов и задержаний.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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