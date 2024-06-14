Суд счел неправомерной отмену приговора силовикам за избиение краснодарца

14 июня 2024, 16:22

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Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении силовиками инвалида Артема Манченко, признав неправомерной отмену приговора полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко

15 июня 2022 года Прикубанский районный суд признал Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и приговорил их соответственно к 4 и 3 годам условного срока. Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденных и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе. Кассационный суд в Краснодаре вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре на заседании 11 июня в очередной раз вернул дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда. Это уже третий раз, когда суд признает неправомерными решения апелляционной инстанции по делу об избиении Манченко. сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Так, 6 марта Краснодарский краевой суд постановил отменить приговор в отношении Зябкина и Татаркова и вернуть дело прокурору "в связи с противоречивостью представленных стороной обвинения доказательств, не позволяющих сделать однозначный вывод о механизме получения перелома бедренной кости потерпевшим". Суд потребовал проведения повторной экспертизы по этому поводу, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках.

После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

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