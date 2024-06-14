Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июня 2024, 16:22

Суд счел неправомерной отмену приговора силовикам за избиение краснодарца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении силовиками инвалида Артема Манченко, признав неправомерной отмену приговора полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко

15 июня 2022 года Прикубанский районный суд признал Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и приговорил их соответственно к 4 и 3 годам условного срока. Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденных и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе. Кассационный суд в Краснодаре вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции  в Краснодаре на заседании 11 июня в очередной раз вернул дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда. Это уже третий раз, когда суд признает неправомерными решения апелляционной инстанции по делу об избиении Манченко. сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Так, 6 марта Краснодарский краевой суд постановил отменить приговор в отношении Зябкина и Татаркова и вернуть дело прокурору "в связи с противоречивостью представленных стороной обвинения доказательств, не позволяющих сделать однозначный вывод о механизме получения перелома бедренной кости потерпевшим". Суд потребовал проведения повторной экспертизы по этому поводу, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках.

После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники объяснили системный характер пыток задержанных на Кубани", "Супруга Романа Таганова рассказала про его задержание", "Видео сочинца Ипатова продолжило тренд жалоб на пытки кубанскими силовиками".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2024, 17:15

14 июня 2024, 15:34

  • Семь военных из Дагестана убиты на Украине

    Омар Алискантов, Газимагомед Газимагомедов, Рамазан Хайбулаев, Омар Маламагомедов, Убайдула Нажмудинов, Тимур Магомедалиев, Абдулкарим Рамазанов, убиты в боевых действиях, сообщила администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 921 военный из Дагестана.

14 июня 2024, 14:48

  • Число политзаключенных в Азербайджане превысило 300

    Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 16 именами, в него включены 303 человека. Среди новых политзаключенных - журналисты и активисты, арестованные по обвинению в контрабанде, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

14 июня 2024, 14:00

14 июня 2024, 13:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи