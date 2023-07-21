Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

21 июля 2023, 17:55

Краснодарские силовики оправданы по делу об избиении инвалида

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Краснодарский краевой суд отменил обвинительный приговор двум бывшим силовикам по делу об избиении инвалида Евгения Манченко. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию сотрудников патрульно-постовой службы Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова, приговоренных к четырем и трем годам условно за избиение инвалида Евгения Манченко, и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе.  Кассационный суд в Краснодаре вернул дело об избиении силовиками Евгения Манченко на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В марте 2019 года двое полицейских избили жителя Краснодара Евгения Манченко, который поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего. Когда родители вышли из дома, услышав шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. По словам матери, сотрудники настаивали на доставлении сына в отдел, но ей удалось уговорить их снять наручники с сына и вызвать скорую. После госпитализации врач диагностировал у Евгения закрытый перелом ноги. По словам матери потерпевшего, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Повреждения, полученные Евгением Манченко, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. 

Краснодарский краевой суд оправдал бывших полицейских Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении  Евгения Манченко, имеющего инвалидность, они получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование", сообщила сегодня "Команда против пыток"*  в своем Telegram-канале.

Юрист Сергей Романов, защищающий интересы Манченко, подчеркнул, что в корне не согласен с решением краевого суда и будет оспаривать его в кассационной инстанции. Вердикт также намерена оспорить прокуратура. "Силовиков за должностные преступления оправдывают в 25 раз чаще, чем остальных жителей России", – приводятся в публикации слова Романова.

Решение суда удивило, поскольку все эксперты подтверждают. что данный перелом возможен при ударе дубинкой, монтировкой, битой, рассказала мать потерпевшего Снежана Манченко. "На каких основания суд сделал выводы, что сотрудники патрульно-постовой службы невиновны, я не понимаю. Будем обжаловать", - следует из видео, которое приложено к публикации.

Как следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда, оно поступило в суд 11 мая, состоялись пять заседаний суда, решение было вынесено сегодня. "Обвинительный приговор отменен", - говорится в карточке дела.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд продлил срок ареста полицейскому по делу о смерти Ильи Афросина", "Житель Сочи заявил об избиении силовиками", "ЕСПЧ коммуницировал жалобы пострадавших от пыток жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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