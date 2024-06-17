Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО

17 июня 2024, 06:23

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Сергей Мурашов и Никита Любов убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 459 военнослужащих из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что на Украине убиты Владимир Гореславцев, Виталий Савенко и Евгений Бутенко. На эту дату представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) не менее 457 военнослужащих из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне проведения спецоперации на Украине убиты военнослужащие из Азовского района Сергей Мурашов и Никита Любов. В городе Азов в честь них, а также в честь других убитых в СВО бойцов, открыт мемориал, сообщила 8 мая на своем сайте газета "Азовская неделя".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 459 военнослужащих из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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