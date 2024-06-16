16 июня 2024, 11:09

Трое военных из Ростовской области убиты в зоне СВО

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Владимир Гореславцев, Виталий Савенко и Евгений Бутенко из Азова убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 457 военнослужащих из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", представители властей и силовики на 15 июня признали убитыми на Украине не менее 454 военнослужащих из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине убиты бойцы из Азова Владимир Гореславцев, Виталий Савенко и Евгений Бутенко. В честь них, а также в честь других погибших в СВО военнослужащих в городе открыт мемориальный комплекс, сообщила 8 мая на своем сайте газета "Азовская неделя".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 457 военнослужащих из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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