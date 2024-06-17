Тихорецк подвергся атаке беспилотника

17 июня 2024, 09:06

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Минувшей ночью атаке беспилотника подвергся город Тихорецк Краснодарского края. Были слышны выстрелы систем противовоздушной обороны, сообщили в сети местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодарском крае вечером 16 июня силами противовоздушной обороны сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Украинский беспилотник атаковал минувшей ночью Тихорецк. Видео об этом опубликовали в соцсети местные жители. В частности, ролик разместил телеграм-канал "Осторожно Новости".

На кадрах слышны звуки выстрелов, голос за кадром утверждает, что силы ПВО пытаются сбить летающий объект.

"Да, как фейерверк, страшно было очень. И сейчас страшно спать ложиться, бедные люди, которые живут в постоянном страхе", – привел сегодня ночью телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края" слова местного жителя.

"Кавказский узел" также писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют территорию Краснодарского края. Так, 31 мая на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани после атаки беспилотников загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали два человека. 7 июня военные в Краснодарском крае уничтожили шесть беспилотников, запущенных со стороны Украины

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