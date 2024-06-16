Два человека убиты при освобождении заложников в ростовском изоляторе

16 июня 2024, 12:23

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Заключенные, захватившие сотрудников ростовского СИЗО-1, убиты, заложники не пострадали, заявила ФСИН. Силовики убили двух человек, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня арестованные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ведомства. Арестанты заявили, что являются членами запрещенной террористической организации "Исламское государство" и требуют машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, сообщили источники.

В ходе операции по освобождению заложников в СИЗО-1 "преступники ликвидированы", сообщила в 12.00 мск в своем телеграм-канале ФСИН. "Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в публикации.

Источник в силовых структурах сообщил, что силовики убили двух человек. "Заложников освободили. Четверо задержаны", - приводит его слова 161.ru.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника), сообщил в 11.09 мск в своем телеграм-канале СКР.

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