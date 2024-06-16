16 июня 2024, 17:52

Дудаев отверг причастность уроженцев Чечни к захвату заложников в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходцев из Чечни нет среди заключенных, убитых после захвата заложников в ростовском СИЗО, заявил министр по нацполитике республики Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", в захвате заложников в ростовском СИЗО участвовали четверо заключенных из Ингушетии, осужденных по террористической статье, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Среди участников захвата заложников были и уроженцы Чечни, сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Сегодня арестованные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, сообщили источники. Во время освобождения заложников "преступники ликвидированы", а заложники не пострадали, сообщила ФСИН. По данным источников, в захвате заложников участвовали шесть заключенных, все они мертвы.

Среди заключенных, захвативших заложников в ростовском СИЗО, не было уроженцев Чечни, заявил министр по нацполитике республики Ахмед Дудаев.

"По поводу событий в ростовском следственном изоляторе многие, в том числе официальные СМИ, распространяют не совсем точную информацию о преступниках. Официально заявляю, что ни один из уничтоженных террористов не является чеченцем. В очередной раз призываю журналистов тщательнее проверять информацию перед ее публикацией", - написал он в своем телеграм-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ростова-на-Дону осужден за призывы к экстремизму", "Вербовщик ИГ* осужден в Ростове-на-Дону", "Кавказоведы усомнились в боевом опыте участников нападения на РОВД".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июня 2024, 17:37

16 июня 2024, 16:39

  • Пункт вакцинации открыт в Буйнакске на фоне массового отравления

    Для жителей Буйнакска открылся мобильный пункт вакцинации от гепатита, в связи с массовым отравлением проводится также дополнительное обеззараживание водопроводной воды, отчиталась сегодня мэрия. Горожане в комментариях перечислили адреса домов, жители которых нуждаются в доставке питьевой воды.

16 июня 2024, 15:40

16 июня 2024, 14:53

16 июня 2024, 14:01

  • Оппозиционер Варданян арестован в Армении

    Суд отправил под арест одного из руководителей оппозиционной партии АРФ "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, обвиняемого по делу о привлечении жителей Армении к участию в протестах.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи