Дудаев отверг причастность уроженцев Чечни к захвату заложников в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 17:52

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Выходцев из Чечни нет среди заключенных, убитых после захвата заложников в ростовском СИЗО, заявил министр по нацполитике республики Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", в захвате заложников в ростовском СИЗО участвовали четверо заключенных из Ингушетии, осужденных по террористической статье, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Среди участников захвата заложников были и уроженцы Чечни, сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Сегодня арестованные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, сообщили источники. Во время освобождения заложников "преступники ликвидированы", а заложники не пострадали, сообщила ФСИН. По данным источников, в захвате заложников участвовали шесть заключенных, все они мертвы.

Среди заключенных, захвативших заложников в ростовском СИЗО, не было уроженцев Чечни, заявил министр по нацполитике республики Ахмед Дудаев.

"По поводу событий в ростовском следственном изоляторе многие, в том числе официальные СМИ, распространяют не совсем точную информацию о преступниках. Официально заявляю, что ни один из уничтоженных террористов не является чеченцем. В очередной раз призываю журналистов тщательнее проверять информацию перед ее публикацией", - написал он в своем телеграм-канале.

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