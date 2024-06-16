Заключенные из Ингушетии и Чечни названы участниками захвата заложников в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 14:53

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В захвате заложников в ростовском СИЗО участвовали заключенные из Ингушетии, осужденные по террористической статье, заявил глава республики. Среди участников захвата заложников были и выходцы из Чечни, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня арестованные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"* и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, сообщили источники. Во время освобождения заложников "преступники ликвидированы", а заложники не пострадали, сообщила ФСИН. Источник в силовых структурах сообщил, что силовики убили двух человек, еще четырех задержали.

По данным информированного источника, мертвы все шесть заключенных, захвативших сотрудников ростовского СИЗО, сообщает 161.ru. Ранее источник в силовых структурах рассказал, что мертвы четверо из шести заключенных, еще двое тяжело ранены, пишет издание. В публикации не уточняется, были ли эти заключенные убиты при штурме или умерли позднее.

Четверо заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. "Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы", - написал он.

Заключенные, захватившие заложников, были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии, трое из них - выходцы из Ингушетии и Чечни, сообщил источник в правоохранительных органах. "Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР", - приводит его слова РИА Новости.

По данным другого информированного источника, среди тех, кто захватил заложников, - заключенные Сайпудинов и Камнеев, пишет агентство.

О том, что участники захвата заложников были осуждены по террористической статье, сообщает и "Коммерсант". По данным издания, в апреле 2022 года Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев вступили в «Исламское государство»* и планировали теракт в Верховном суде Карачаево-Черкесии при помощи самодельного взрывного устройства.

Их задержали 16 апреля того же года. В суде Акиев и Гиреев не признали вину и отказались от дачи показаний. Цицкиев признал вину только в незаконном приобретении и хранении оружия. 19 декабря 2023 года суд приговорил Азамата Цицкиева к 18,5 года колонии строгого режима, а Тамерлана Гиреева и Шамиля Акиева - к 18 годам колонии, пишет издание.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года ФСБ отчиталась о задержании в Карачаево-Черкесии трех человек по подозрению в связях с ИГ* и подготовке теракта на территории республики. При обыске у них были изъяты компоненты взрывного устройства, новые сим-карты, а также схема расположения зданий в центре Черкесска.

По данным суда, обвиняемые установили контакты с боевиками в Сирии, после чего по их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. Все трое были признаны виновными в подготовке к теракту, сообщила 14 мая 2024 года ФСБ, отметив, что приговор уже вступил в силу.

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