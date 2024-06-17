17 июня 2024, 11:43

Двое военнослужащих из Азовского района убиты на Украине

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Алексей Кузьменко и Валерий Уляшев из Азовского района убиты в зоне специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признан убитым как минимум 461 боец из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 459 военнослужащих из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащие из Азовского района Алексей Кузьменко и Валерий Уляшев убиты в зоне военной операции. В их честь, а также в честь других убитых в зоне военной операции бойцов, в Азове открыт мемориал. В его открытии принял участие, в том числе исполняющий обязанности мэра города Роман Ткаченко, сообщила 8 мая на своем сайте газета "Азовская неделя".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 461-го бойца из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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