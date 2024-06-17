Ростовское СИЗО. Фото: vk.com/ГУФСИН России по Ростовской области

17 июня 2024, 10:51

Врачи сообщили о состоянии освобожденных в ростовском СИЗО заложников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ростовского СИЗО, которых освободили из заложников, находятся в удовлетворительном состоянии. В изоляторе продолжаются следственные действия, он работает в штатном режиме, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", по мнению правозащитников, инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО может быть следствием провокации. На руках убитых арестантов были наручники, в самом же СИЗО ранее фиксировались многочисленные нарушения, заявили они корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники СИЗО, взятые 16 июня заключенными в заложники, находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи одному из них оказали медицинскую помощь. "Один из них получил ссадины и царапины, ему еще вчера была оказана медпомощь. От госпитализации он отказался", – привело сегодня РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах Ростовской области.

Еще один источник в правоохранительных органах сообщил, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону силовики провели обыски и изъяли несколько запрещенных предметов. Какие именно это предметы источник не уточнил. По его словам, изолятор работает в штатном режиме, передал сегодня ТАСС.

Напомним, 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. Правозащитники заявили, что СИЗО, в котором произошел инцидент, переполнено, и что в нем не хватает сотрудников.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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Примечание:

"Житель Ростова-на-Дону осужден за призывы к экстремизму", "Вербовщик ИГ* осужден в Ростове-на-Дону", "Кавказоведы усомнились в боевом опыте участников нападения на РОВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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