Правозащитники прокомментировали инцидент в ростовском СИЗО

17 июня 2024, 08:14

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Инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО может быть следствием провокации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. На руках убитых арестантов были наручники, в самом же СИЗО ранее фиксировались многочисленные нарушения, отметили они.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. СИЗО, в котором произошел инцидент, переполнено, сотрудников не хватает, отметили правозащитники.

Инцидент с захватом заложников в Ростовском СИЗО – это либо следствие некомпетентности ФСИН, либо результат провокации, считает основатель правозащитного проекта "Gulagu.net" Владимир Осечкин**.

"У заключенных не может быть телефонов, не может быть флага и ножей, не может быть шнурков в обуви. Это, конечно, можно было бы списать на коррупцию, но то, что был нарушен запрет держать обвиняемых по террористическим статьям УК в одной камере – это уже очень грубое нарушение. Кроме того, у двоих из них в камере стояли датчики и камеры, позволявшие вести непрерывную аудио- и видеозапись, и понятно, то этих условиях заключенные ничего бы сделать не могли, тем более, что такие дела контролирует ФСБ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник обратил внимание, что заключенные смогли открыть решетки в СИЗО, "Ведь их каждое утро и вечер проверяют во всех камерах, ударяя по ним молотком – и любое отличие от предыдущего раза тут же "берется на карандаш" и проверяется <...>. Это провал оперативной службы ФСИН, но также это может быть провокация", – считает Осечкин**.

Инцидент стал "черным лебедем" для начальника ФСИН Аркадия Гостева и его заместителя Валерия Бояринева, курирующего работу оперативной службы ФСИН, а также может стать началом чистки как минимум в региональном УФСИН, отметил он.

Что касается непосредственного триггера, послужившего основаниям к действиям молодых радикалов, то Осечкин** подчеркнул, что ему это очень напоминает события августа 2022 в калмыцкой ИК-2, когда двум заключенным приехавшие сотрудники ФСБ сообщили, что в отношении них возбуждены новые уголовные дела и им грозят пожизненные сроки заключения, после чего те предприняли попытку нападения на сотрудников колонии.

"Здесь им тоже могли сказать, что помимо тех дел, по которым их судят или осудили, их "раскрутят" еще на что-то, еще лет на 20. А для этих молодых мусульманских радикалов сотрудники ФСИН – непорядочные люди и они не готовы существовать под их началом еще долгие годы... На видеозаписях слышно, как они говорят, что, если не удастся убежать, пусть Аллах примет их души. Они были готовы умереть, посчитав, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца", – заявил аналитик.

На то, что инцидент в СИЗО является провокацией, также указывает и реакция спецназа ФСИН, убившего заключенных. Аналитик считает, что двое из них были убиты уже после того, как были схвачены, поскольку на видеоролике видно, что их руки заведены за спину и в наручниках. "Вероятно это было сделано из опасения того, что выжившие заговорят и расскажут достаточно неприглядные вещи о работе спецслужб", – предположил он.

Мнение о том, что захват заложников в ростовском СИЗО является результатом провокации также высказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он отметил, даже если предположить, что с помощью коррупции заключенные получили ножи, они не могли сами открыть двери в колонии. "Чтобы выбить дверь нужно много времени, возможно даже несколько часов. Этих заключенных уговорили, и они пошли на подобную акцию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев тоже обратил внимание, что у двоих убитых руки были в наручниках за спиной. По его мнению, это говорит о том, что к моменту смерти они явно не представляли опасности. Аналитик считает, что эта провокация направлена на то, чтобы сплотить жителей России.

Произошедшее в ростовском СИЗО может как минимум служить сигналом о том, что в СИЗО были многочисленные нарушения, отметил на условиях анонимности член одной из региональных Общественных наблюдательных комиссий (ОНК)

"Насколько я знаю, в СИЗО Ростова-на-Дону в последний год не пускают ОНК из-за того, что это пограничный регион, поэтому что там реально происходило сказать сложно, но некоторые выводы можно сделать. Есть инструкция по надзору, которая составлена так, что при ее соблюдении ничего противозаконного – ни ножи, ни повязки, ни телефон пронести невозможно. Но поскольку все это было, это означает, что были серьезные нарушения инструкции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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