17 июня 2024, 01:39

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Заключенные, устроившие побег, сначала захватили в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова, затем - приехавшего на переговоры начальник оперативного управления ростовского ГУФСИН Александра Богму. Ножи, которыми они угрожали заложникам, они могли получить у других заключенных, а флаг ИГ* и повязки на головы им, предположительно, передали под видом полотенец, сообщили источники. СИЗО, где произошел инцидент, переполнено, сотрудников не хватает, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня арестованные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, сообщили источники. Во время освобождения заложников "преступники ликвидированы", а заложники не пострадали, сообщила ФСИН. По данным источников, в захвате заложников участвовали шесть заключенных, все они мертвы. В захвате заложников в ростовском СИЗО участвовали заключенные из Ингушетии, осужденные по террористической статье, заявил глава республики.

Стали известны подробности захвата заложников в ростовском СИЗО. Сначала заключенные взяли в заложники только младшего инспектора Виктора Кончакова. Начальник оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александр Богма приехал на переговоры, но также был взят в заложники, сообщает 16 июня телеграм-канал SHOT.

На переговоры с заключенными пришел также имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев, который пытался уговорить их отпустить заложников, но получил отказ. После этого начался штурм, который длился не более трех минут.

Флаг "Исламского государства"* и повязки, которые были на головах заключенных, были переданы им, предположительно, под видом полотенец. Ножи и заточки, которыми они угрожали заложникам, они забрали у других заключенных, сообщает телеграм-канал со ссылкой на собственный источник.

Всех сотрудников СИЗО допросят и проверят на предмет связи с участниками захвата заложников, также допрашиваются заключенные. По версии следствия, беглым заключенным могли дать телефоны и предоставить доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых ранее уже были налажены контакты в СИЗО.

SHOT также публикует кадры побега заключенных. Это произошло в три часа ночи. Они выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей, причем один из беглецов упал и сломал руку. Затем они отсиделись на территории СИЗО, сгруппировались и захватили в заложники младшего инспектора Кончакова. Видео, судя по всему, снято одним из заключенных, который находился в камере ниже этажом. Мужчина довольно экспрессивно говорит, используя обсценную лексику, что ничего у беглецов не получится. Правда, на кадрах толком ничего не видно, кроме двух решеток и каната за окном.

По мнению председателя Общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты Ростовской области Игоря Омельченко, у заключенных могли быть специальные ножи с затупленных острием, которые выдаются заключенных для нарезки хлеба. После этого их должны были забрать обратно. Телефоны, предположил Омельченко, заключенные могли взять у сотрудников СИЗО или в их кабинетах, а дубинки и топорики могли найти на территории СИЗО уже после побега из камер, пишет "Рен ТВ".

Также Омельченко сообщил, что зданию, где находится СИЗО-1, 256 лет, оно переполнено, имеется серьезный дефицит сотрудников. По его словам, в СИЗО регулярно пытаются пронести подозрительные передачки.

Захват заложников прокомментировал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов. "В священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зу-ль-Хиджжа, запретном для всякой агрессии, называющие себя приверженцами ДАИШ подозреваемые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ДУМ РФ.

В сообщении отмечается, что ДУМ РФ "категорически осуждает эту попытку теракта и отвергает любые потуги приписать действия преступников ценностям и целям ислама".

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва обратила внимание в своем телеграм-канале на переполненность СИЗО, где произошел захват заложников. В своем телеграм-канале она написала, что изолятор не рассчитан на сотни заключенных. В нем находятся и несовершеннолетние - около 40 человек, а также женщины.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года ФСБ отчиталась о задержании в Карачаево-Черкесии трех человек по подозрению в связях с ИГ* и подготовке теракта на территории республики. При обыске у них были изъяты компоненты взрывного устройства, новые сим-карты, а также схема расположения зданий в центре Черкесска.

По данным суда, обвиняемые установили контакты с боевиками в Сирии, после чего по их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. Все трое были признаны виновными в подготовке к теракту, сообщила 14 мая 2024 года ФСБ, отметив, что приговор уже вступил в силу.

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