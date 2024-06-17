Жители Азербайджана в Курбан–Байрам поддержали малоимущих сограждан

17 июня 2024, 12:38

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Жители Азербайджана на Курбан-байрам провели раздачу мяса жертвенных животных малоимущим семьям, а активисты организовали в соцсетях кампании по сбору денег и продуктов для нуждающихся.

Как информировал "Кавказский узел", 16-17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама жители Азербайджана собрались в мечетях для коллективных молитв. Впервые за 32 года раздача мяса жертвенных животных была организована властями в городе Шуша.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

На Курбан-байрам в Азербайджане массово забивались жертвенные животные, часть мяса раздавалась малоимущим семьям. Супруга политического заключенного Агиля Гумбатова Айгюн Гумбатова рассказала, что получила жертвенное мясо от медсестры, обслуживающей ее больного сына. Гумбатова уточнила, что у нее трое детей. Она не работает, так как ухаживает за ними. Агиль Гумбатов осужден на 10 лет по обвинению в ранении соседа ножом. Айгюн Гумбатова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пособие на детей – единственный источник ее доходов.

Утром 16 июня дети родственников принесли мясо жертвенного животного жителю Баку, бывшему спортсмену Орхану. Бакинец работает охранником, проживет один, семьи у него нет. Мясо ему принесли дети его родного дяди, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Согласно традиции, жертвенное мясо должно быть приготовлено для праздничного ужина. Но семьи могут сами распоряжаться тем мясом, которое им дали по случаю Курбан-байрама и оставить его часть для приготовления в пищу в другие дни", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Баку.

Некоторые из малоимущих семей остались на Курбан-байрам без внимания. Агасалим Агаев рассказал, что ему не предложили помощь, хотя соседи и знакомые в курсе бедственного положения его семьи.

По словам Агаева, у него двое детей, на попечении находятся старые родители, супруга ухаживает за детьми и стариками. В семье работает только сам Агасалим Агаев – поденно, выполняя заказы от владельцев местных дач.

"Бывает, что неделями работы нет и тогда мы берем продукты в магазине в долг. У нас так: одним приносят помощь сотнями килограммов, другие – смотрят на это со стороны. Богатые заботятся о богатых", – сказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство одного из приютов в Азербайджане на Курбан-байрам раздало жертвенное мясо малоимущим семьям. Это мясо присылают активисты и спонсоры, и это уже стало традицией, рассказал председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

"Это продолжается 10 лет. Вчера мы отправили продукты в 55 семьям. Это семьи, дети которых проживают в нашем приюте. Семьи, отцы в которых стали инвалидами, и малоимущие, проживающие по соседству с приютом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые из активистов в Азербайджане на Курбан-байрам раздают помощь малоимущим в больших объемах. Они заранее организовывают кампании по ее сбору в соцсетях – собирают в том числе деньги, чтобы купить продукты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Азербайджана Хатун Абсаламова разместила в соцсети объявление о том, что собирает продукты, чтобы передать их малоимущим семьям. Также она попросила написать ей адреса нуждающихся людей, чтобы, купив мясо, раздать передать его им.

Другая жительница Азербайджана Гюлтен Рамазанова рассказала, что раздала на Курбан-байрам помощь 63 малоимущим семьям. "В наборах были различные продукты и мясо. Затрачено 1970 манатов (около 1160 долларов) на продукты, 2110 манатов (около 1240 долларов) на покупку семи ягнят, 20 манатов (около 11,7 долларов) заплачено за транспортировку и 110 манатов (около 65 долларов) рабочему", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Свидетелем того, как неизвестный раздавал мясо жертвенных животных на Курбан-байрам, стала жительница Азербайджана Земфира Велиева. По ее словам, возвращаясь из Шувеляны, где власти выделили площадку для забоя жертвенного животных, она увидела, как водитель автомобиля периодически останавливался около дороги и раздавал кульки с мясом сотрудникам коммунального предприятия, которые занимались уборкой улиц.

Офис депутата Милли Меджлиса Агалара Велиева отчитался, что помощники депутата роздали на Курбан-байрам продуктовую помощи 1030 семьям военных, погибших в Карабахской войне. Речь идет о малоимущих семьях, проживающих в селах Горанбойского, Тертеркого, Уджарского, Евлахского и Бардинского районов, передал корреспондент "Кавказского узла", выполнивший перевод сообщения офиса депутата.

На Курбан-байрам в Азербайджане жертвенные животные забиваются в мясных магазинах, в стихийно созданных в дни Курбан-байрама пунктах по продаже животных, а также на специально отведенные властями площадках. Власти отвели 147 пунктов для забоя скота. Перед Курбан-байрамом Агентство пищевой безопасности опубликовало фотографии, на которых были показано несколько таких пунктов. На снимках было продемонстрировано соблюдения санитарных правил – отделанные белым кафелем помещения, холодильники, пункты ветеринарного контроля и оборудование для забоя животных.

Санитарно-гигиенические нормы в этих пунктах отвечают санитарным нормам. Их соблюдение контролируют сотрудники ветеринарной службы и Агентсва пищевой безопасности, заявил его председатель Элхан Микаилов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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