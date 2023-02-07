Верховный суд Азербайджана утвердил приговор азербайджанскому оппозиционеру

07 февраля 2023, 17:18

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Суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову, который отбывает 10-летний срок заключения по делу о хулиганстве. Суд проигнорировал нестыковки в деле и заявление о применении насилия силовиками, защита намерена обратиться в ЕСПЧ, сообщил адвокат Немат Керимли.

"Кавказский узел" писал, что 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена Партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Рассмотрение кассационной жалобы Гумбатова 7 февраля состоялось в Верховном суде под председательством Рашада Абдулова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Немат Керимли.

"Мы просили суд оправдать Гумбатова, поскольку он был осужден на основе недостоверных доказательств, или же в качестве альтернативного варианта мы просили вернуть дело в апелляционную инстанцию для проведения повторного судебного следствия", - рассказал адвокат.

Необходимость повторного следствия он объяснил "противоречиями и нестыковками" в версии стороны обвинения. "В свидетельских показаниях были нестыковки с фактическими обстоятельствами. По версии, следствия Гумбатов ударил ножом потерпевшего у него во дворе, куда был вызван для вывоза мусора. Мать потерпевшего заявила, что она лично вызывала скорую помощь после того, как Гумбатов якобы нанес ножевые ранения ее сыну, и врачи приехали через полчаса. Однако мы представили доказательство, что вызов поступил с номера, принадлежащего сотруднику Хазарского районного управления полиции. С другой стороны, мой подзащитный сообщил, что на самом деле врачи появились буквально сразу после того, как потерпевший стал кричать, что Гумбатов ударил его. Но ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не вызвал и не допросил в качестве свидетелей врачей скорой помощи", - указал адвокат.

По словам Керимли, не были удовлетворены и ходатайства о проведении медицинской экспертизы Гумбатова, который жаловался на продолжающиеся боли в ребрах и заявлял, что к нему применялось физическое насилие с целью принудить к признанию. "К сожалению Верховный суд также отнесся формально к рассмотрению кассационной жалобы и оставил приговор в силе без изменения", – сообщил адвокат..

Он отметил, что защита обратится в Европейский суд по правам человека. "В деле Гумбатова по меньшей мере нарушена статья 6 (право на справедливое разбирательство) Европейской конвенции прав и свобод человека", - сказал адвокат.

В Верховном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Гумбатова. "Решения Верховного суда выносятся от имени государства и должны выполняться. Вместе с тем, согласно законодательству несогласная сторона может обращаться в соответствующую инстанцию", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

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