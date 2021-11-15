Азербайджанский оппозиционер Гумбатов приговорен к 10 годам колонии

15 ноября 2021, 10:51

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Суд в Баку приговорил члена оппозиционной партии Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября судья Бакинского суда по тяжким преступлениям объявил о завершении судебного следствия по делу члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова, и на том же заседании прокурор потребовал приговорить оппозиционера к 10 годам лишения свободы.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Агилю Гумбатову было предъявлено обвинение по статье 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор Агилю Гумбатову, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Мы настаивали на оправдательном вердикте, потому что достоверных доказательств не было представлено. Сам Гумбатов заявил, что его преследуют по политическим мотивам из-за критики руководства Азербайджана. После небольшого перерыва суд огласил приговор", - сказал он.

Суд назначил то же наказание, которое просил прокурор, а это "не часто бывает в практике Азербайджана", добавил адвокат. "Обычно судьи дают на 1-2 года меньше, чем просит гособвинитель. Это тоже показатель предвзятости к Гумбатову", - сказал Керимли.

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре Агилю Гумбатову.

Напомним, ранее Гумбатов заявил в суде, что против него была совершена провокация. По словам Гумбатова, он занимался вывозом мусора на своем мотоцикле с прицепом и пришел во двор к потерпевшему Мамедову по его вызову для вывоза мусора, и там мужчина стал кричать, что Гумбатов якобы ударил его колющим предметом, "и тут же появились скорая и полиция". Защита считает, что врачей и полицейских заранее привлекли "поближе к двору Мамедова".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".