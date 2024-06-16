Жители юга России и стран Южного Кавказа празднуют Курбан-байрам

16 июня 2024, 11:54

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Тысячи мусульман собрались сегодня на коллективные молитвы в мечетях регионов юга России и республик Северного Кавказа по случаю Курбан-байрама, властями организованы праздничные мероприятия. Впервые за 32 года раздача мяса жертвенных животных организована властями Азербайджана в городе Шуша.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане и Чечне по случаю Курбан-байрама 17 и 18 июня объявлены выходными днями. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии жителям предоставлен лишь один выходной, 17 июня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Жители Дагестана начали праздновать Курбан-байрам сегодня рано утром. В Махачкале в центральной Джума-мечети собрались тысячи верующих, они приняли участие в праздничной молитве, передала сегодня РГВК "Дагестан".

В Чечне в честь мусульманского праздника фонд Кадырова раздал 1,5 тысячи голов мелкого рогатого скота, в том числе жителям Дагестана и Ингушетии. Жителям Чечни фонд раздал, в том числе продуктовые наборы, передало сегодня ИА "Чечня Сегодня".

В Ингушетии в честь Курбан-байрама проводятся спортивные состязания: турнир лучников, бег на дистанцию, жим лежа и подтягивание на перекладине. В республике открыто множество ярмарок по продаже жертвенных животных, отметила сегодня на своем сайте газета "Ингушетия".

С поздравлениями к жителям по случаю Курбан-байрама обратились глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Праздничные службы по случаю Курбан-байрама проходят в мечетях Волгограда, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Ростовской области к обеспечению безопасности привлечены волонтеры регионального Духовного управления мусульман, отметил Rostof.ru.

Курбан-байрам празднуют также мусульмане Грузии. Муфтий страны Адам Шантадзе совершил молебен в центральной мечети Батуми. Верующих с праздником поздравили представители правительства Аджарии, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Праздничные намазы по случаю Курбан-байрама впервые за 32 года прошли в мечетях Шуши. Власти организовали убой жертвенных животных и раздачу мяса местным жителям. Мероприятие проведено под надзором ветеринарной службы и с соблюдением санитарных правил, сообщило сегодня агентство АПА.

Взятие Шуши азербайджанскими войсками в ноябре 2020 года стало ключевым событием 44-дневной войны в Карабахе. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел там военную операцию, после чего был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования непризнанной республики. Нагорный Карабах прекратил существование 1 января.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году жители Чечни раскритиковали акцию фонда Кадырова на Курбан-байрам. Они отметили, что фонд не выполнил обещания о раздаче овец для жертвоприношения на праздник всем нуждающимся. Также жители республики указали на непрозрачность распределения помощи фондом.

Напомним, фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ранее юристы указали, что закон требует особого документирования передачи средств от фонда Кадырова государственным ведомствам, поскольку это ставит под сомнение прозрачность бюджета Чечни.

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