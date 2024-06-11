Дагестан определился с выходным на Курбан-байрам

11 июня 2024, 17:51

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17 июня будет в Дагестане нерабочим праздничным днем в связи с Курбан-байрамом, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни будут праздновать Курбан-байрам 17 и 18 июня. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии жителям предоставлен лишь выходной, 17 июня, по случаю мусульманского праздника.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Дагестане 17 июня объявлен нерабочим днём в связи с празднованием Курбан-байрама, постановление об этом подписал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана в своем Telegram-канале.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство РД постановляет: Считать 17 июня 2024 года нерабочим праздничным днём", - указано в тексте постановления, фотография которого приложена к публикации.

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