Торговая точка с жертвенными баранами на Курбан-байрам. Баку, 23 сентября 2015 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

11 июня 2024, 17:51

Дагестан определился с выходным на Курбан-байрам

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17 июня будет в Дагестане нерабочим праздничным днем в связи с Курбан-байрамом, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни  будут праздновать Курбан-байрам 17 и 18 июня. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии жителям предоставлен лишь выходной, 17 июня, по случаю мусульманского праздника.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Дагестане 17 июня объявлен нерабочим днём в связи с празднованием Курбан-байрама, постановление об этом подписал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана в своем Telegram-канале.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство РД постановляет: Считать 17 июня 2024 года нерабочим праздничным днём", - указано в тексте постановления, фотография которого приложена к публикации.

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Примечание:

"Условия забоя жертвенных животных на улицах Баку возмутили горожан", "Махачкалинцы рассказали об участии в благотворительности на Курбан-байрам", "Жители Дагестана оценили значимость Курбан-байрама".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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