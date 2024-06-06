Власти регионов юга России объявили о выходных в связи с Курбан-байрамом

06 июня 2024, 16:43

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Жители Чечни будут праздновать Курбан-байрам 17 и 18 июня. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии жителям предоставлен лишь один выходной по случаю мусульманского праздника.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году власти Чечни ранее объявляли выходными в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам три дня, с 28 по 30 июня. На большинстве площадок, отведенных в Грозном для ритуального забоя скота на Курбан-байрам, не соблюдаются санитарные нормы. Это противоречит мусульманским традициям и лишает смысла само жертвоприношение, рассказали тогда местные жители.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Жителей Чечни ждут два выходных по случаю Курбан-Байрама. "Объявить 17 и 18 июня 2024 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики», — говорится в указе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил нерабочим днем 17 июня, следует из указа главы региона, который опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом объявил 17 июня нерабочим днем в республике в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, сообщило сегодня правительство Ингушетии в своем Telegram-канале.

17 июня будет нерабочим и в Карачаево-Черкесии. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своим Указом постановил объявить 17 июня 2024 года праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) нерабочим днем Работа в этот день .компенсируется предоставлением другого дня отдыха, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале

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