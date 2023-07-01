Антисанитария на площадках для забоя скота на Курбан-байрам возмутила грозненцев

01 июля 2023, 07:58

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На большинстве площадок, отведенных в Грозном для ритуального забоя скота на Курбан-байрам, не соблюдаются нормы антисанитарии. Это противоречит мусульманским традициям и лишает смысла само жертвоприношение, заявили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни ранее объявляли выходными дни с 28 по 30 июня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Житель грозненского поселка Катаяма Ибрагим Исаев рассказал, что его семья давно живет в Грозном. Раньше жили в одном из горных сел Шатойского района. Покинули село во время оползней.

"Наш дом находился на краю села, часть подворья, где были кошары, коровник – все рухнуло в обрыв. Десять домов находились на окраине села и все десять в опасной оползневой зоне. Сначала нас переселили в пионерский лагерь, а потом выделили землю в предгорье, и нескольким семьям в пригороде Грозного. Это было в 1993 году, мне исполнилось 15 лет, а по нашим обычаям я уже мог на Курбан-байрам зарезать барашка жертвенного.

Обычно это действо проходило у нас за коровником на скотном дворе недалеко от обрыва. Там была такая ровненькая площадка и там каждый год на Курбан-байрам совершали жертвоприношение. Подростку, которому уже исполнилось 15 лет, доверяли принести в жертву барашка", – рассказал Исаев корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне с приходом Джохара Дудаева стало неспокойно, а затем и вовсе началась война, добавил он. "Заботы были другие: не до религиозных праздников. Люди пропадали, особенно, молодые парни. Поэтому многие и мы, в том числе уезжали в другие регионы, а то и за границу", – пояснил грозненец.

Он добавил, отмечать Курбан-байрам по-настоящему стали лишь лет через 10-15.

Ибрагим вспоминает, как жертвоприношение проходило раньше в их горном селе. "Обычно человек пять-шесть приходили на наше подворье со своими барашками. Имам приходил, читали молитву, барашку три ноги крепко завязывали, повязку на глаза накладывали, да так, чтобы и уши были закрыты, укладывали его головой в сторону Мекки и острым ножом, который готовили заранее, отрезали голову. Кровь стекала в заранее вырытую ямку. Все проходило спокойно, говорили вполголоса, и молитвы имам читал тихо, чтобы не волновать животное. Все это делали так, чтобы другие барашки не видели всего этого. Обычно их загоняли в сарай. Нам подросткам, и еще женщинам, запрещено было присутствовать на этом жертвоприношении. Но мы обычно залезали в коровнике на сеновал и оттуда наблюдали", – поделился воспоминаниями Исаев.

Сейчас в городе никто баранов во дворе не режет, отметил он. "Дети, женщины вокруг, а если живут в многоэтажном доме, так вообще невозможно совершить жертвоприношение. Не на балконе же", – подчеркнул житель Грозного.

Он добавил, что уже второй год пользуется услугами тех, кто в дни праздника занимается забоем животных. "В поселке Катаяма есть площадка невдалеке от дороги. В Грозном все это место называют "Сафроновские гаражи". Во время этого праздника люди делают загон, туда привозят баранов, покупатели выбирают барашка, стоимость в этом году от 15 тысяч рублей и выше. Здесь же присутствует священнослужитель, который читает молитву и следит, чтобы все делалось по мусульманскому закону. Потом кто хочет, тот барашка разделывают. Кто-то берет внутренности и потом из них готовят национальные блюда, а кому-то не охота с этим возиться, берут только мясо", – пояснил Исаев.

"Конечно, крови полно, хоть и выкапывают они ямки, но ведь считай, целый день идет забой животных. Потом, правда те, кто на этом участке резал барашек, все за собой убирает. А то ведь жара, запах будет стоять, если все это не убрать", – обратил внимание грозненец.

Он сожалением добавил, что люди вроде соблюдают обряд, и читают молитвы, но нет торжественности и того таинства, как это было в годы его детства в горном селе.

Схожее мнение высказал преподаватель Чеченского государственного университета (ЧГУ) Мовлади. По его словам, происходящее трудно назвать жертвоприношением. "Это доведенный до автоматизма элементарный забой животных. Да и представитель духовенства как робот читает молитву, порой невозможно в этой скороговорке распознать святые слова молитвы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что его дед, который живет в Шаройском районе, специально выращивал барана именно для того, чтобы принести его в жертву. "Я должен был поехать, забрать деда и барашка и в Грозном провести обряд жертвоприношения. Но тут госэкзамены, летняя сессия. И все эти дни я был загружен до предела. Пришлось в срочном порядке покупать барашка в пределах города", – пояснил Мовлади.

"Мои коллеги посоветовали купить барашка во временном загоне при выезде из Грозного в Аргун и там же провести необходимый обряд. Никакого загона я не увидел. Стоял КамАЗ, в котором было около 10 баранов. Чтобы выбрать барашка мне пришлось самому залезать в машину. Кое-как с помощью чабана удалось найти подходящего барашка, который упирался со всех сил, и продавцу пришлось волоком тащить несчастное животное к месту заклания", – рассказал Мовлади.

По его словам он сделал замечание продавцу за жестокое обращение с животным. "Ты причинил жертвенному барашку боль, нарушил нормы и правила жертвоприношения, и теперь мясо будет считаться греховным", – пересказал Мовлади свои слова продавцу жертвенного животного.

Однако за продавца заступился священнослужитель, который заявил, что нарушения нет, и что мясо барана не будет греховным.

Мовлади подчеркнул, что о соблюдении санитарах норм при жертвоприношении животных говорить не приходится. "Разделывал барана продавец мастерски. Но его не озаботило то, что отброшенные его рукой внутренности до таза не долетели, а плюхнулись в кроваво-грязную лужу, где уже покоилась снятая ранее с животного шкура. И хотя сестра наказывала обязательно взять и требуху, я не рискнул вытаскивать из грязи внутренности барашка", – пояснил житель Грозного.

Еще один местный житель Муса рассказал, что ему и его брату нужно было купить и разделать двух баранов. "Хотели поехать на Петропавловское шоссе, что по дороге в Толстов-Юрт. Как сказали знакомые, там толстовюртовские поставили загон, животных подвозят из недалеко расположенных кошар по мере необходимости. А самое главное, на этом месте забоя животных относительно чисто", – рассказал Муса корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что по сравнению с другими пунктами забоя в этом месте соблюдались санитарные нормы. Вокруг места забоя выкопана канава, в которую стекала кровь. Канава вела к безымянной речке, которая уходит в Тыртовую рощу. "Рядом припарковалось полтора десятка машин, работает один парень, на разделку туши у него уходит 20-30 минут, подсчитал я. Это придется нам здесь "загорать" долго, а нужно было еще детей из детского сада забрать. Решили ехать в Пригородный, где тоже поставлен загон, и там, по некоторым сведениям работает пара мясников", которые быстро разделывают туши", – поделился Муса.

По приезду на место им встретился мужчина, который вел на заклание барана. По его словам он вырастил его специально для жертвоприношения. Когда мужчина произнес эти слова, то их услышал шестилетний сын Мусы.

Машина Мусы, в салоне которой находился его сын, стояла около площадки, на которой забивали животных. Когда резали барана, то мальчик стал случайным свидетелем этого. По словам грозненца, его сына потрясло увиденное, и позже, по приезду домой, он отказался есть мясо.

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