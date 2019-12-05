Активность фонда Кадырова поставила под вопрос прозрачность бюджета Чечни

05 декабря 2019, 21:34

За последние шесть дней чиновники дотационной Чечни отчитались о как минимум 12 инфраструктурных и социальных проектах, средства на которые выделил фонд Ахмата Кадырова. Закон требует особого документирования пожертвований госведомствам от имени благотворительного фонда, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили 17 сентября "Открытые медиа". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, отметили местные жители.

Фонд Кадырова создан в 2004 году, его возглавляет вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а глава Чечни Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дает Аллах. При этом все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить в фонд около 10% доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

За 6 дней фонд Кадырова спонсировал не менее 12 инициатив

Инфраструктурные, социальные и благотворительные инициативы чеченских властей позиционируются как благотворительная деятельность фонда Ахмата Кадырова. Только за последние шесть дней, с 30 ноября по 5 декабря, чеченские чиновники сообщили минимум о 12 инициативах, оплаченных из средств фонда, подсчитал "Кавказский узел".

Так, глава администрации Ачхой-Мартановского района Темирлан Хучиев 4 декабря сообщил, что в селе Хамби-Ирзи ведется установка водонапорной башни, седьмой из двенадцати запланированных в районе, и средства на проведение работ выделил фонд Кадырова. "Это второе обновленное гидротехническое сооружение в системе водоснабжения сельского поселения", - говорится в публикации в Instagram Хучиева.

В тот же день Хучиев сообщил о ремонте дорог в селе Самашки, который ведется за счет фонда Кадырова. "По улице Заводской производится асфальтирование автодороги. Кроме того, идет ямочный ремонт проезжей части ул.Кадырова и там же перед общеобразовательной школой строится парковочная зона", - написал глава района.

Сегодня Хучиев сообщил о ремонте кровли учительского дома в селе Давыденко, и эти работы тоже ведутся, по его словам, "при финансовой поддержке" фонда Кадырова. "Крыша постройки 1980 года находилась в аварийном состоянии и протекала во время дождя. На месте работает бригада. Уже завершено сооружение кровельной конструкции. Это будет четырёхскатная крыша вместо старой односкатной, для покрытия используется металлопрофиль. Монтаж планируется завершить в ближайшие дни", - говорится в публикации.

Другие работы по благоустройству, о которых отчитался в своем в Instagram Хучиев, также велись при участии фонда Кадырова. Так, 1 декабря глава района сообщил о подключении газа к дому жительницы села Валерик, а 30 ноября - о подключении к электросетям домов жителей села Катар-Юрт.

Телекомпания "Грозный" за последние дни также сообщала о работах по благоустройству районов Чечни, называя источником финансирования фонд Кадырова. А именно, 1 декабря сообщалось о ремонте дорог в селе Эникали Курчалоевского района, 2 декабря - о строительстве дома для многодетной семьи из Грозного. 3 декабря телеканал сообщил о благотворительной раздаче продуктов за счет фонда Кадырова - инвалидам, пожилым людям и многодетным семьям доставляли на дом мясо кур и бычков. И в тот же день - о выделении фондом помощи инвалидам (общественным организациям инвалидов и лично 75 людям с особенностями развития), а также о благотворительном концерте для больных детей и о раздаче им планшетов.

Министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов отчитался в своем аккаунте Instagram 3 декабря, что Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями получил детские игрушки от фонда имени Кадырова.

Суммы, потраченные фондом Ахмата Кадырова на тот или иной проект или акцию, публично не называются. При этом бюджет Чечни остается дотационным. В 2018 году Чечня, для которой в федеральном бюджете было заложено 27,08 миллиарда рублей, вошла в пятерку самых высокодотационных регионов. На 1 января 2019 года Чечня возглавила список регионов, в которых безвозмездные поступления в бюджет составляют большую часть доходов. В бюджете Чечни доля федеральных дотаций составляет 80%, следует из опубликованных 15 марта 2019 года расчетов РБК. В 2016 году федеральный Минфин смог немного урезать особые бюджетные преференции Рамзана Кадырова, но уже в первом полугодии 2017 года трансферты Чечне выросли на 7%, отметила профессор МГУ Наталья Зубаревич в интервью "Кавказскому узлу".

Кадыров дарит МВД машины от имени благотворительного фонда

Через фонд Кадырова проводятся также закупки в пользу государственных организаций и ведомств. Так, в середине октября Рамзан Кадыров от имени регионального фонда имени Ахмата Кадырова подарил двум отделам МВД Чечни 33 новых внедорожника «УАЗ-Патриот» и «Нива».

Подобные подарки не противоречат российскому законодательству, так как подаренные автомобили ставятся на баланс ведомства, проанализировал ситуацию управляющий партнер Адвокатского Бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев.

«В силу ст. 582 Гражданского кодекса РФ, пожертвование - это дарение вещи в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться в том числе государственным, некоммерческим организациям. Казенные учреждения относятся к некоммерческим. МВД имеет право принимать технику или иное имущество в качестве пожертвования. В законодательстве прописан порядок принятия, постановки на учет пожертвований. Это существующая, не противоречащая закону практика», - сказал Плиев корреспонденту «Кавказского узла».

Передача имущества органам внутренних дел Российской Федерации от организаций может быть реализована путем заключения договора пожертвования, предусмотренного статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» юрисконсульт Московской Коллегии Адвокатов «Солидарность» Амина Кубанова.

«Правовая конструкция договора позволяет осуществить пожертвование в пользу Российской Федерации с возможностью жертвователем обусловить использование этого имущества по определенному назначению как «служебное пользование» либо «использование в оперативно-служебной деятельности», что создает дополнительные гарантии для закрепления этого имущества за территориальными органами МВД России», - пояснила Кубанова, отметив, что в соответствии со статьей 574 Гражданского кодекса России указанный договор должен заключаться в письменной форме.

На основании совместного письма МВД России от 12.08.2013 № 1/7521 и Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.03.2013 № ОД-06/1306 «О порядке передачи движимого имущества подразделениям системы МВД России» собственник имущества должен направить в подразделение системы МВД России, которому предполагается пожертвование, обращение о согласовании передачи имущества вместе с его перечнем, инвентарными документами на само имущество, учредительными документами организации и проект договора пожертвования, детализировала Амина Кубанова.

Таким образом, подразделению системы МВД России возможно поставить на учет и использовать имущество, переданное в качестве пожертвования, после закрепления этого имущества на праве оперативного управления, заключила юрист.

В свою очередь петербургский адвокат Нателла Пономарева считает, что было бы более логично, если бы подобные пожертвования осуществляли учредители фонда. «Я не слышала ранее, чтобы какой-либо фонд осуществлял такие дарения госорганам. Здесь нужно видеть сопроводительные документы: что, как, в каком виде дарится. Например, дарение между юридическими лицами запрещено. Пожертвования для общеполезных целей возможны, но глава региона не может дарить что-либо от имени фонда», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Нателла Пономарева.

"Кавказский узел" не располагает информацией, каким образом была юридически оформлена передача автомобилей от фонда имени Ахмата Кадырова подразделениям МВД Чечни. На сайте министерства информации об этом нет и соответствующие документы не опубликованы.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов назвал закономерным выделение тридцати внедорожников именно отделам полиции Курчалоевского и Шалинского районов. "Это является вполне закономерным, с учетом того, что глава Чечни и спикер чеченского парламента являются выходцами из этих районов. Традиционно этой стороне Чечни (Курчалоевский, Гудермесский, Шалинский, Ножай-Юртовский районы), Кадыровым уделяется больше внимания. Эта сторона Чечни более развита инфраструктурно, люди с этой стороны в основном служат в кадыровской иерархии", - отметил Абдурахманов в комментарии корреспонденту «Кавказского узла»