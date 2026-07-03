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03:29, 3 июля 2026

Кадыров привлек Совет старейшин к своей предвыборной кампании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены Совета старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержали кандидатуру Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы республики. 

Как писал "Кавказский узел",  в ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду,  что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах, запланированных на 20 сентября. 

О намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни Кадыров заявлял еще в июле 2023 года, комментируя якобы распространившиеся тогда слухи о своей возможной замене. Слова Кадырова об участии в выборах в первую очередь адресованы части элит, которая ожидает его отставки, при этом потребности торговаться с Кремлем у него нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Совет старейшин Чечни на прошедшем 2 июля собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Рамзана Кадырова на выборах главы республики, которые состоятся в сентябре, сообщил ТАСС-Кавказ.

На отчетно-выборном собрании Совета старейшин был избран новый председатель этого органа, депутат республиканского парламента Рызван Дадаев. Его кандидатуру участники собрания также поддержали единогласно, следует из публикации в Telegram-канале Кадырова. 

Кадыров назвал Совет старейшин “одним из важнейших общественных институтов”, действующих в Чечне, упомянув, что его представители “помогают урегулировать семейные конфликты и примирять людей, между которыми на протяжении многих лет существовала кровная вражда”. 

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали опрошенные "Кавказским узлом" в 2023 году аналитики, комментируя отчет о воссоединении семей в Чечне. Члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задавали странные вопросы, беседа больше походила на допрос, рассказал в 2024 году житель Грозного Ибрагим. 

“Искренне благодарен всем присутствующим за поддержку моей кандидатуры. Для меня это большая честь и высокая ответственность, которую, как и прежде, буду оправдывать честным трудом”, - цитирует слова Кадырова на собрании “Грозный-Информ”. 

В своем Telegram-посте Кадыров также отметил, что “в трагические годы конца прошлого столетия” институт Совета старейшин “понес тяжелые потери” и начал возрождаться лишь благодаря его отцу Ахмату Кадырову. При этом издание “Коммерсант” в публикации от 1 декабря 2000 года указывало, что инициатором возрождения этого органа стал муфтий Ахмад Шамаев, а Кадыров-старший не оказал ему активной поддержки. 

“Глава Чечни Ахмад Кадыров о создании в Чечне совета старейшин узнал от корреспондента Ъ. Он полагает, что это будет очередной совещательный орган, который вряд ли сможет играть какую-либо серьезную политическую роль в жизни республики. Впрочем, против его создания глава Чечни ничего не имеет”, - говорится в материале  “Муфтий Чечни возрождает совет старейшин” .

"Кавказский узел" также писал, что на предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

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Автор: "Кавказский узел"

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