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05:48, 18 июня 2026

Местонахождение родителей Мовлаева остается неизвестным около двух недель

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судьба родителей Мансура Мовлаева, похищенных в Чечне 5 июня, остается неизвестной. Правозащитник Максим Руднев обратился в Следком и прокуратуру в связи с их похищением. 

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня Мансур Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня - о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители. 14 июня Мовлаев пожаловался на нарушение его прав в СИЗО.

Похитив родных Мансура Мовлаева, чеченские силовики пытаются заставить его замолчать: страх за жизнь и здоровье близких зачастую становится главным ограничителем политической активности, но подобное давление не всегда приводит к желаемому для властей Чечни результату, указали активист и правозащитник. 

Правозащитники пытаются установить местонахождение Хавы и Мовсара Мовлаевых, которые ранее были насильно увезены в неизвестном направлении в Чечне. Пока их судьба остается неизвестной, но правозащитник Максим Руднев 16 июня передал заявление об исчезновении супругов в Следком по Чечне и в прокуратуру, сообщил проект "Слово защите". 

Сам Руднев опубликовал в своем Telegram-канале электронные копии документов, свидетельствующие об отправке заявлений на имя главы республиканского управления СКР и в прокуратуру Чечни (без имени конкретного адресата). "Пытаемся установить местоположение родителей Мансура и помочь ему добиться убежища в Казахстане", - написал он. 

Руднев также добавил, что отправил обращения по делу Мовлаева в международные правозащитные организации и КПЧ ООН. Детали этих обращений он в своей публикации не привел. 

Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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