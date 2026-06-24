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00:56, 24 июня 2026

Второй житель Чечни привлечен по статье о поиске экстремистских материалов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ачхой-Мартановский суд Чечни поступило административное дело местного жителя, которому вменили поиск запрещенных материалов в сети. Его дело стало пятым известным случаем применения этой статьи в России и вторым в Чечне. 

Как писал "Кавказский узел", в январе Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело по статье о поиске "экстремистских материалов" против местного жителя Исы Магамадова. Это дело стало вторым известный случаем преследования по статье о поиске "экстремистского" контента (13.53 КоАП) в России.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов был принят Госдумой 22 июля 2025 года и подписан Путиным 31 июля 2025 года. Закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), вводя административную ответственность за умышленный поиск в интернете материалов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. Законопроект также ввел штрафы за рекламу VPN-сервисов и признал использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления, информировало РИА "Новости".

Протокол по статье о поиске запрещенных материалов (13.53 КоАП) составлен на жителя чеченского села Ачхой-Мартан, его административное дело поступило в Ачхой-Мартановский районный суд Чечни 22 июня, обратила внимание “Медиазона”*. 

Протокол составлен на Анзора Сулейманова. По данным издания, ему 22 года. Журналисты пытались связаться с молодым человеком, но он не ответил на звонки. В карточке дела на сайте суда пока нет информации о назначенной дате рассмотрения. 

Дело жителя Ачхой-Мартана стало пятым по счету известным случаем применения статьи 13.53 КоАП в России и вторым - в Чечне. Первый протокол был составлен в Свердловской области, по нему медбрата Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей. Еще два административных дела по этой статье были заведены в Кемеровской области. 

Статья предусматривает штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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