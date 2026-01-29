Заведено первое дело в Чечне по статье о поиске "экстремистских материалов"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело по статье о поиске "экстремистских материалов" против местного жителя Исы Магамадова. Это второй известный случай в России.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов принят Государственной думой 22 июля 2025 года и подписан Путиным 31 июля 2025 года. Закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), вводя административную ответственность за умышленный поиск в интернете материалов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. Законопроект также ввёл штрафы за рекламу VPN-сервисов и признал использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления, информирует РИА "Новости".

Материалы дела по статье 13.53 КоАП 1 против жителя Чечни Исы Магомадова поступили в суд накануне, 28 января, дата рассмотрения пока не назначена. Что стало поводом для протокола, неизвестно.

Магамадову 29 лет, он живет в селе Алпатово в Чечне. Как минимум в 2022 году он работал в ЧОП "Альфа-Легион", учредителями которого, согласно данным на сайте организации, являются члены Ассоциации ветеранов подразделения спецназа "Альфа", сообщает издание "Верстка"*.

Напомним, что это второй известный случай преследования по статье о поиске "экстремистского" контента. Первое решение по этой статье вынес мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области 10 декабря 2025 года. Тогда медбрата Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за просмотр изображения шеврона батальона "Азов"**, информировало РБК.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.