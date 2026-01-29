×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:22, 29 января 2026

Заведено первое дело в Чечне по статье о поиске "экстремистских материалов"

Мужчина сидит за компьютером. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело по статье о поиске "экстремистских материалов" против местного жителя Исы Магамадова. Это второй известный случай в России.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов принят Государственной думой 22 июля 2025 года и подписан Путиным 31 июля 2025 года. Закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), вводя административную ответственность за умышленный поиск в интернете материалов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. Законопроект также ввёл штрафы за рекламу VPN-сервисов и признал использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления, информирует РИА "Новости".

Материалы дела по статье 13.53 КоАП   против жителя Чечни Исы Магомадова поступили в суд накануне, 28 января, дата рассмотрения пока не назначена. Что стало поводом для протокола, неизвестно.

Магамадову 29 лет, он живет в селе Алпатово в Чечне. Как минимум в 2022 году он работал в ЧОП "Альфа-Легион", учредителями которого, согласно данным на сайте организации, являются члены Ассоциации ветеранов подразделения спецназа "Альфа", сообщает издание "Верстка"*.

Напомним, что это второй известный случай преследования по статье о поиске "экстремистского" контента. Первое решение по этой статье вынес мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области 10 декабря 2025 года. Тогда медбрата Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за просмотр изображения шеврона батальона "Азов"**, информировало РБК.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
19:15, 29 января 2026
Кадыров озвучил желание продолжать СВО "до конца"
Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
12:31, 29 января 2026
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:50, 29 января 2026
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:12, 28 января 2026
Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой
Новая табличка у подъезда дома Анны Политковской. Фото: Пресс-служба Яблока / Telegram
00:24, 28 января 2026
Активисты восстановили табличку памяти Анны Политковской в восьмой раз
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
29 января 2026, 10:36
ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше