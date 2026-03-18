13:59, 18 марта 2026

Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на 2 месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита не согласна с этим решением и намерена подать апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками.

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сегодня Сабабаильский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока предварительного заключения Гахраманова еще на 2 месяца – до 25 мая, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Расул Джафаров.

По его словам, защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию. Для содержания Гахраманова нет ни материальных, ни процессуальных основ, сказал адвокат. «Не представлено достоверных первичных доказательств вины. С другой стороны, нет необходимости проводить следствие с заключением Гахраманова под стражей, поскольку нет оснований полагать, что, находясь на свободе» он будет скрываться от следствия», - подчеркнул адвокат.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию о продлении ареста Гахраманова.

"Дело носит карательный характер"

Институт верховенства права Международного  союза юристов  (UIA-IROL) выразил глубокую озабоченность в связи с  арестом «азербайджанского адвоката и правозащитника Забиля Гахраманов. В заявлении организации отмечается, что этот процесс может быть связан с его профессиональной деятельностью и критикой незаконных действий полиции в Азербайджане.

По информации UIA-IROL, адвокат Забиль Гахраманов, зарегистрированный в Гянджинском региональном бюро адвокатов, на протяжении многих лет защищал жертв нарушений прав человека, в том числе политических заключённых, лиц, подвергшихся пыткам и ложным обвинениям, и является известным региональным адвокатом».

В заявлении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» говорится, что уголовное преследование против Гахраманова «может носить карательный характер, связанный с его деятельностью как защитника и правозащитника, а также с использованием свободы выражения мнений по вопросам управления правосудием и поведения полиции, представляющим общественный интерес».

Организация напоминает, что Азербайджан обязан по международным обязательствам, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию по правам человека, обеспечивать права человека на свободу и личную безопасность, презумпцию невиновности, справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнений.

В связи с этим UIA-IROL призывает власти Азербайджана немедленно и безусловно освободить Гахраманова, прекратить все судебные и внесудебные давления, восстановить его адвокатский статус и позволить осуществлять профессиональную деятельность без вмешательства государства.

Ранее Международная обсерватория по защите адвокатов призвала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

