Защищавший оппозиционеров адвокат задержан в Азербайджане

Адвокат Забиль Гахраманов, который защищал представителей партии Народного фронта Азербайджана, задержан по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус.

Проживающий и работающий в городе Гянджа юрист Гахраманов был задержан 23 октября.

Как сообщила корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Гахраманова Саадат Сейидли, юрист задержан сотрудниками главного управления полиции города Гянджа по подозрению хулиганстве (статья 221.2.2 УК Азербайджана), ему инкриминируется участие в конфликте и причинение телесных повреждений на автомойке в Гейгельском районе, сказала адвокат.

“Забиль Гахраманов абсолютно не признает себя виновным. Он и я как адвокат выразили протест против ведения следствия в главного управлении города Гянджи. Мы написали протест в прокуратуру. Следствие должно вестись по территориальной юрисдикции (Гейгельской районной полиции)”, - добавила адвокат.

Следствие представило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Гахраманова, сказала адвокат.

Один из азербайджанских активистов связал задержание Гахраманова с его адвокатской деятельностью. "Забиль Гахраманов - один из немногих адвокатов в регионах Азербайджана, который принципиально отстаивает права своих подзащитных, не поддаваясь давлению силовиков. В частности, он защищал Илькина Сулейманова , которого осудили по обвинению в убийстве девочки, несмотря на неопровержимые улики невиновности этого человека. Он также не боялся участвовать в защите политзаключенных, в частности членов партии Народного фронта Шахина Гаджиева и Сахиба Мамедзаде и других оппозиционеров. Интересно, что недавно, 8 октября Президиум коллегии адвокатов приостановил его полномочия на шесть месяцев. Однако это решение должно было быть утверждено еще судом. Вероятно, кому-то нужна была более быстрая изоляция Гахраманова", - рассказал активист на условиях анонимности.

Как писал "Кавказский узел", 10-летняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года в Товузском районе. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в селе, где она жила. По подозрению в убийстве был задержан 47-летний местный житель Илькин Сулейманов, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками. 5 июня 2023 года суд приговорил его к 18 годам заключения, апелляционный суд утвердил приговор. Правозащитник указал на признаки фабрикации дела.

Он усомнился в версии, что Гахраманова избил кого-то на автомойке. "Он опытный юрист и знал, что подобный поступок мог быть использован против него", - добавил собеседник.

Получить комментарии в Коллегии адвокатов не удалось в связи с выходным днем.

8 октября в пресс-релизе президиума Коллегии адвокатов сообщалось, что «решением Президиума за допущенные дисциплинарные нарушения деятельность двух адвокатов приостановлена на определенный срок, четверым адвокатам объявлено предупреждение, одному адвокату объявлен выговор». При этом имена наказанных адвокатов не раскрывались.

Получить комментарии в МВД Азербаджана не удалось.