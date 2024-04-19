Шахин Гаджиев. Cкриншот https://www.facebook.com/azadliqradiosu (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

19 апреля 2024, 00:18

Оппозиционеру Шахину Гаджиеву ужесточен режим отбывания срока

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Активисту партии Народного фронта Азербайджана Шахину Гаджиеву после двух эпизодов содержания в карцере ужесточили режим наказания, отправив его из колонии в крытую тюрьму, сообщили соратники оппозиционера. Они уверены, что Гаджиеву таким образом мстят за критику в адрес властей.

"Кавказский узел" писал, что Шахин Гаджиев в начале февраля был заключен в карцер в учреждении по отбыванию наказания после того, как написал на своей одежде лозунг с критикой в адрес властей по поводу президентских выборов. По завершении 15-суточного наказания в виде содержания в штрафной камере он был вновь заключен в карцер, на этот раз на 10 суток.

Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Активиста преследуют за политическую деятельность, считают его однопартийцы. 31 марта 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В феврале 2023 года Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор.

Гаджиев переведен из колонии общего режима в крытую Гобустанскую тюрьму, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана Натиг Адилов.

По его словам, после двух подряд водворений в карцер Гаджиева изолировали от других заключенных. «18 апреля мы получили информацию из колонии, что Шахину Гаджиеву ужесточили режим отбывания наказания, что его отправили из колонии общего режима в крытую Гобустанскую тюрьму. В этой тюрьме очень суровые условия. Если в колонии заключенные живут в бараках и в течение дня могут передвигаться по территории учреждения, то в крытой тюрьме содержат в камерах по одному или два человека. В крытый тюрьме в день лишь однажды дают выход на свежий воздух в маленьком дворике. Телефонные звонки ограничены разом в месяц, а свидания предоставляются раз в квартал, в то время как в колонии можно звонить дважды в неделю и получать свидания раз в неделю", - сказал Адилов.

В настоящее время у Шахина Гаджиева, со слов Адилова, нет адвоката из-за отсутствия финансовых возможностей оплачивать услуги защитника. "По всей видимости, ему назначили адвоката  за государственный счет и провели формальный судебный процесс. Очевидно, что Гаджиева наказывают за свободу выражения. Даже находясь в тюрьме, он продолжал выражать критику правительства", - сказал Адилов.

Глава пресс-службы ПНФА также указал, что у Гаджиева нет близких, кроме пожилой матери.

Член президиума ПНФА Асиф Юсифли считает, что Гаджиева наказывают за "несгибаемость его воли".

"Шахин Гаджиев даже в заключении продолжает борьбу. В феврале перед президентскими выборами он, чтобы обратить внимание на их недемократичность, написал на своем жилете: "Выборы – шоу". Когда он вышел из карцера, его повели к начальству, и Шахин сказал, что остается при своем мнении, и еще резче раскритиковал власти. После этого его еще раз посадили в карцер. Когда он вышел, его не вернули в общий барак, а содержали в отдельном помещении, а теперь ему официально ужесточили наказание", - сказал Юсифли корреспонденту "Кавказского узла".    

На запрос в Пенитенциарную службу Азербайджана о причинах ужесточения режима наказания Гаджиеву ответа пока не последовало.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media", "Журналисты Abzas Media лишены доступа в офис после обысков", "Руководителям Abzas Media в изоляторе запретили звонки и свидания".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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