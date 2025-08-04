Родные утратили связь с осужденным азербайджанским оппозиционером

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Родные осужденного активиста партии Народного фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде обеспокоены за его судьбу, поскольку он уже неделю не звонит из места заключения. Они опасаются, что оппозиционер мог быть заключен в карцер.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2024 года глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде был приговорен к 6,5 года лишения свободы, он заявил о политических мотивах преследования. 7 марта апелляционный суд сократил срок наказания до 3,5 года лишения свободы. Вопреки требованиям закона после вступления в силу приговора его все еще содержат в СИЗО, а не переводят в колонию, заявила сестра оппозиционера 10 июня.

18 марта 2024 года Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Глава Дашкесанской районной организации ПНФА Сахиб Мамедзаде вот уже неделю не звонит домой из места заключения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его сестра Таджира Мамедзаде.

«В последнее время Сахиб содержался в пенитенциарном комплексе Умбакы. Однако на прошлой неделе он не звонил домой. По закону, Сахиб имеет право дважды в неделю звонить близким», - сказала Т.Мамедзаде.

Сахиб Мамедзаде признан правозащитниками политзаключенным.

Родные опасаются, что оппозиционера заключили в карцер. «В Умбакы - пенитенциарном учреждении, смешанного типа, жесткие условия содержания. Здесь только на два часа заключенных выпускают на открытых воздух. Некоторое время назад к Сахибу подселили провокатора. Он пытался втянуть Сахиба в конфликт, чтобы потом Сахибу ужесточили наказание. Вообще после апелляционного суда Сахиба должны были отправить в учреждение по отбыванию наказания общего режима, где заключенные в течение дня могут свободно перемещаться по территории колонии», - рассказала сестра активиста.

Она отметила, что ни администрация комплекса в Умбакы, ни Пенитенциарная служба не отвечают на обращение родных о месте содержания Мамедзаде.

Напомним, ранее в ПНФА заявили, что считают, что задержание Мамедзаде связано с его политической деятельностью.