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13:03, 4 августа 2025

Родные утратили связь с осужденным азербайджанским оппозиционером 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные осужденного активиста партии Народного фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде обеспокоены за его судьбу, поскольку он уже неделю не звонит из места заключения. Они опасаются, что оппозиционер мог быть заключен в карцер.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2024 года глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде был приговорен к 6,5 года лишения свободы, он заявил о политических мотивах преследования. 7 марта апелляционный суд сократил срок наказания до 3,5 года лишения свободы. Вопреки требованиям закона после вступления в силу приговора его все еще содержат в СИЗО, а не переводят в колонию, заявила сестра оппозиционера 10 июня.

18 марта 2024 года Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Глава Дашкесанской районной организации  ПНФА Сахиб Мамедзаде вот уже неделю не звонит домой из места  заключения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его сестра Таджира Мамедзаде.

«В последнее время Сахиб содержался в пенитенциарном комплексе Умбакы. Однако на прошлой неделе он не звонил домой. По закону, Сахиб имеет право дважды в неделю звонить близким», - сказала Т.Мамедзаде.

Сахиб Мамедзаде признан правозащитниками политзаключенным.

Родные опасаются, что оппозиционера заключили в карцер. «В Умбакы - пенитенциарном учреждении, смешанного типа, жесткие условия содержания. Здесь только на два часа заключенных выпускают на открытых воздух. Некоторое время назад к Сахибу подселили провокатора. Он пытался втянуть Сахиба в конфликт, чтобы потом Сахибу ужесточили наказание. Вообще после апелляционного суда Сахиба должны были отправить в учреждение по отбыванию наказания общего режима, где заключенные в течение дня могут свободно перемещаться по территории колонии», - рассказала сестра активиста.

Она отметила, что ни администрация комплекса в Умбакы, ни Пенитенциарная служба не отвечают на обращение родных о месте содержания Мамедзаде.

Напомним, ранее в ПНФА заявили, что считают, что задержание Мамедзаде связано с его политической деятельностью.

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