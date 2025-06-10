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11:08, 10 июня 2025

Азербайджанский оппозиционер пожаловался на условия содержания в СИЗО

Сахиб Мамедзаде. Фото: AUDİO-QALEREYA https://www.amerikaninsesi.org/a/7133074.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный к лишению свободы активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Мамедзаде пожаловался на условия содержания. Вопреки требованиям закона, после вступления в силу приговора, его все еще содержат в СИЗО, а не переводят в колонию, заявила сестра оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2024 года глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде был приговорен к 6,5 года лишения свободы, он заявил о политических мотивах преследования. 7 марта апелляционный суд сократил срок наказания до 3,5 лет лишения свободы.

18 марта 2024 года глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Спустя три месяца после решения апелляционного суда Мамедзаде все еще содержится в СИЗО, заявила его сестра.

«После решения апелляционного суда, принятого 7 марта, приговор в отношении моего брата вступил в законную силу. Однако его все еще не переводят в исправительное учреждение общего режима, как постановил суд. Сахиба содержат в камерных условиях СИЗО пенитенциарного комплекса Умбакы. Он находится там в двухместной маленькой камере. Сахиб только два часа в сутки может выходить на открытый воздух. Содержание в течение почти всех суток в тесной камере, ограничение доступа к свежему воздуху негативно влияет на его здоровье, психологическое состояние. Более того, некоторое время назад к нему поместили в камеру заключенного, который пытался провоцировать его на драки. Мало того, что невинного человека осудили по ложному обвинению, разлучили с семьей, так его не оставляют в покое и в заключении», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» сестра активиста Таджира Мамедзаде.

По ее словам, нынешние условия содержания активиста не соответствуют условиям отбывания наказания в исправительном учреждении общего режима.

«В колонии общего режима заключенный в течение дня может свободно передвигаться по территории учреждения, посещать библиотеку, находиться на открытом воздухе. Получается, что Сахиба не только лишили свободы, но ему устраивают дополнительное наказание в виде ограничения прав уже в заключении. Апелляционный суд сократил ему срок наказания, но даже один день тюремного заключения для абсолютного невиновного человека – это очень много», - сказала Таджира, добавив, что на решение апелляционной инстанции подана кассационная жалоба в Верховный суд.

Сахиб Мамедзаде признан правозащитниками политзаключенным.

Эксперт в области прав, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров считает, что после вступление приговора в законную силу осужденного должны безотлагательно перевести в исправительное учреждение.

«К сожалению, на практике этого не происходит. Людей много месяцев содержат в СИЗО, хотя закон допускает альтернативные меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, так потом еще и после вступления приговора в силу еще несколько месяцев не переводят в исправительное учреждение, где для осужденного больше свободы действий», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»  

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