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03:55, 8 марта 2025

Апелляционный суд значительно смягчил наказание оппозиционеру Сахибу Мамедзаде

Сахиб Мамедзаде. Фото: https://www.azadliq.info/265255.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти вдвое сократил апелляционный суд срок тюремного заключения азербайджанскому оппозиционеру Сахибу Мамедзаде, который, однако, настаивает на своей невиновности и намерен обращаться в кассационную инстанцию.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде был приговорен к 6,5 года лишения свободы, он заявил о политических мотивах преследования.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Гянджинский апелляционный суд 7 марта рассмотрел жалобу Сахиба Мамедзаде на приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Забиль Гахраманов.

По его словам, апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана, в связи с чем сократила срок наказания в виде лишения свободы с 6,5 года до 3,5 года.

Несмотря на существенное смягчение наказания, Мамедзаде не согласен с обвинительным приговором, намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана и добиваться оправдания, сказал адвокат.

Соратники Мамедзаде также считают его невиновным. "Достоверных доказательств вины Мамедзаде так и не было представлено. Все обвинение построено на показаниях полицейских. В действительности Сахибу наркотики подложили, его преследуют по политическим мотивам за оппозиционную деятельность, активное участие в ПНФА, предание огласке фактов захвата местных пастбищ чиновниками. Свыше 10 членов нашей партии сейчас отбывают тюремные сроки по надуманным обвинениям", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

В Гянджинском апелляционном суде подтвердили информацию о решении по делу Мамедзаде. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно осужденных соратников - Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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