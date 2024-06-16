В Нальчике эвакуированы заблокированные на аттракционе люди

16 июня 2024, 20:45

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В городском парке развлечений Нальчика сегодня сломался один из аттракционов, когда на нем катались 13 человек, в том числе дети.

Инцидент произошел в курортной зоне Нальчика около 17.00 мск. В момент, когда на высоте более 15 метров находились 13 человек, включая малолетних детей, аттракцион сломался.

Прибывшие спасатели эвакуировали с аттракциона всех заблокированных людей. Никто не пострадал, сказано в телеграм-канале Следственного комитета по КБР. Ведомство начало проверку по факту ЧП.

По данным регионального МЧС, качели остановились по техническим причинам, говорится в телеграм-канале ведомства.

Как писал "Кавказский узел", в мае в парке курортного города Ейск в Краснодарском крае получили травмы трое детей, которые катались на аттракционе "Лавица".

В конце апреля суд приговорил к полутора годам заключения владельца парка отдыха "Планета" в Астрахани Олега Сарычева, признав его виновным в гибели четырехлетнего ребенка в аквапарке. Сарычеву вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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