13 июня 2024, 19:09
Семь пациентов остаются в больницах после столкновений у парламента Армении
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Девять пострадавших при столкновениях участников протестов и полиции у парламента Армении выписаны из больниц, еще семь пациентов продолжают лечение, сообщил Минздрав. У здания парламента пострадали 18 силовиков, заявил Следком.
Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны. По данным Минздрава на сегодняшнее утро в результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку.
Девять человек, пострадавших накануне на проспекте Баграмяна, выписались из медицинских учреждений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Армении. "В больницах остаются семеро пациентов, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести", - отметил представитель ведомства.
Пресс-служба Следственного комитета Армении сообщила, что идентифицированы личности порядка 40 участников массовых беспорядков у здания парламента.
По версии следствия, участники акции протеста отказались подчиниться требованиям полиции и попытались прорвать кордон. Следствие утверждает, что силовики применили спецсредства после нескольких предупреждений. В то же время, следствие заявило о 18 пострадавших силовиках, не уточнив степень полученных ими повреждений, цитирует корреспондент «Кавказского узла» сообщение пресс-службы Следкома Армении.
Напомним, что сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"