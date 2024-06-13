Участники акции возле здания правительства Армении. Ереван, 12 июня 2024 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

13 июня 2024, 19:09

Семь пациентов остаются в больницах после столкновений у парламента Армении

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Девять пострадавших при столкновениях участников протестов и полиции у парламента Армении выписаны из больниц, еще семь пациентов продолжают лечение, сообщил Минздрав. У здания парламента пострадали 18 силовиков, заявил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны. По данным Минздрава на сегодняшнее утро в результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку.

Девять человек, пострадавших накануне на проспекте Баграмяна, выписались из медицинских учреждений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Армении. "В больницах остаются семеро пациентов, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести", - отметил представитель ведомства.

Пресс-служба Следственного комитета Армении сообщила, что идентифицированы личности порядка 40 участников массовых беспорядков у здания парламента.

По версии следствия, участники акции протеста отказались подчиниться требованиям полиции и попытались прорвать кордон. Следствие утверждает, что силовики применили спецсредства после нескольких предупреждений. В то же время, следствие заявило о 18 пострадавших силовиках, не уточнив степень полученных ими повреждений, цитирует корреспондент «Кавказского узла» сообщение пресс-службы Следкома Армении.

Напомним, что сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

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Примечание:

"Силовики задержали 42 участников протестов в Ереване", "Полиция применила спецсредства у парламента Армении", "Противник делимитации границы объявил голодовку в Ереване". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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