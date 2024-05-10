Участники акции неповиновения перекрыли улицы в центре Еревана

10 мая 2024, 11:19

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Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении, начали шествие по центру Еревана, перекрыв автомобильное движение на нескольких улицах. Противники Никола Пашиняна призвали студентов присоединиться к протестам.

Как писал "Кавказский узел", сегодня студенты Ереванского госуниверситета объявили забастовку, поддержав акции неповиновения, начатые противниками делимитации границы с Азербайджаном. При этом на площади в Ереване сегодня собрались сотни человек.

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении и предложил студентам и педагогам объявить забастовку.

По центральным улицам Еревана началось шествие сторонников движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстяном. Участники шествия обращаются к прохожим и скандируют: "Присоединяйтесь!", "Армянин, Армения, Родина, Бог!", передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямой эфир на странице одного из лидеров движения Сурена Петросяна в Facebook*.

Сам Сурен Петросян в своем эфире заявил, что власти должны учесть требование народа и не прибегать к "провокационным действиям", иначе разобщенность общества еще более усугубится.

Петросян отметил, что 9 мая в митинге на Площади Республики приняли участие около 140 тысяч человек, и все они выразили недоверие премьер-министру Николу Пашиняну. Это, по мнению Петросяна, говорит о том, что Пашинян "не имеет легитимности".

Общественная организация "Союз информированных граждан" ранее опубликовала фотографию с митинга, отметив, что, по состоянию на 18:10 9 мая, на Площади Республики и прилегающих площадках были 31,7 тысячи человек, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Сурен Петросян добавил, что с активистами уже вышли на контакт представители правящей партии "Гражданский договор". Он не уточнил, кто именно связался с ними, но сказал, что они "из тех людей, которые влияют на решения" в этой партии.

"Мы не находимся по разные стороны баррикад. У нас у всех беспокойство о стране, и я уверен, что среди правящей партии тоже есть люди, которым не нравится эта ситуация", - отметил Петросян.

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Протестные акции проходят сегодня в разных районах Еревана. Также перекрыты несколько улиц. Так, на улице Азатутян приостановлено автомобильное движение, поскольку активисты перекрыли улицу. Полиция призывает освободить проезжую часть "и не нарушать общественный порядок", сообщил корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямой эфир на сайте "168 часов".

Активисты также заходят в вузы и призывают студентов присоединиться к протестному движению. Экс-депутат Наира Зограбян опубликовала на своей странице в Facebook* видео из Ереванского госуниверситета. На кадрах видно, как участники акции идут по коридорам вуза и скандируют "Студент, вставай!".

В свою очередь сторонники действующей власти начали выставлять в социальных сетях фотографию Никола Пашиняна с подписью "Легитимный премьер", передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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