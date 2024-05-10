10 мая 2024, 09:19

Активист пожаловался на стоки канализации в нацпарке "Приэльбрусье"

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На особо охраняемой территории нацпарка "Приэльбрусье" идет загрязнение канализационными стоками, заявил местный активист Артур Байдаев и призвал чиновников принять меры.

Как писал "Кавказский узел", в нацпарке "Приэльбрусье" с начала мая вырублено несколько десятков сосен, сообщили "Кавказскому узлу" активисты Артур Байдаев и Амина Таппасханова. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала географ Елена Кюль. Юрист нацпарка возразил, что деревья упали во время сильного ветра, и пришлось их спиливать.

Национальный парк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли Национального парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75430 гектаров.

Видео, записанное Артуром Байдаевым, размещено в YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны 40,8 тысячи пользователей. Автор видео говорит в начале ролика, что ведет запись 9 мая на поляне Иткол в Приэльбрусье рядом с федеральной трассой.

"Вот канализация течёт по лесу... Очень давно течёт", - говорит мужчина, демонстрируя в кадре обширные лужи на лесной поляне. Он поясняет, что рядом находится гостиница для туристов и микрорайон "Иткол". "Посмотрите, вот федеральная дорога, ходят туристы, дети... Они же, дети, могут дотронуться до этих, тут же яды", - говорит за кадром Артур Байдаев.

Он отметил, что руководство нацпарка "никаких мер" не принимает. "Фу, такой запах. Примите меры!" – призвал активист.

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Автор: "Кавказский узел"

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