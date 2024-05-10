Кадыров похвалился покупкой бронированных иномарок для чеченских бойцов

10 мая 2024, 10:37

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Для чеченских подразделений в зоне военной операции куплены на деньги фонда имени Ахмата Кадырова 30 бронированных иномарок, отчитался глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 22 апреля он объявил, что из Чечни в зону военных действий были отправлены более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев. Расходы регионального фонда имени Ахмата Кадырова на поддержку бойцов превысили, по словам главы Чечни, 32 миллиарда рублей.

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

О закупке бронированных машин для чеченских бойцов Рамзан Кадыров сообщил поздно вечером 9 мая в своем телеграм-канале. "30 единиц бронированных автомобилей марки «Тойота» в ближайшее время будут распределены между чеченскими подразделениями в местах их дислокации на территории проведения СВО. Автотранспорт закуплен на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал он.

Машины "отвечают современным стандартам", похвалил глава Чечни автомобили японского производителя. "Они очень удобные, практичные, надёжные и полезные для оперативной переброски бойцов в заданный квадрат, подвоза боеприпасов, продовольствия, медикаментов, эвакуации раненых", - говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2023 года министр промышленности Чечни заявил, что в 2024 году в республике планируется запустить производство боевой "Джихад-машины" на базе завода "Чеченавто" для нужд военной операции.

"Сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. […] Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство", - сказал министр.

Ранее на фоне отчетов о тратах из фонда Кадырова глава Чечни признал, что республика фактически живет за счет дотаций. В январе 2022 года он заявил, что правительство России ежегодно выделяет 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, которая "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра. Кадыров отметил, что в 2021 году Чечне было выделено 375 миллиардов рублей, но лишь 140 миллиардов относятся к консолидированному бюджету Чечни, а остальные средства были направлены на содержание республиканских отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

Кадыров верно указал только объем межбюджетных трансфертов, а данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, указали экономисты.

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