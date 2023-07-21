Суд отказался исключить из дела Орлова выводы экспертов

21 июля 2023, 15:45

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Защита обвиняемого в дискредитации армии сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова заявила о некомпетентности и предвзятости экспертов и потребовала исключить из дела заключение лингвистической экспертизы. Суд в Москве отказался удовлетворить это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. На заседание пропустили всего несколько человек, остальные же активисты вынуждены были остаться у здания Головинского суда Москвы, куда были стянуты наряды полиции и автозаки. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений. Эксперт Наталья Крюкова, выступая в суде 3 июля, не смогла пояснить, на чем основаны ее выводы о том, что Олег Орлов - антироссийский правозащитник, а также обосновать заимствования и противоречия в тексте экспертизы. На сегодняшнем заседании Дмитрий Муратов в ходе допроса эксперта Александра Тарасова указал суду на недопустимость юридической оценки в лингвистической экспертизе, в частности, утверждения, что Орлов дискредитировал российскую армию.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Сегодняшнее заседание суда над Олегом Орловым в Головинском районном суде Москвы вновь началось с очереди, желающих поддержать правозащитника. Несмотря на то, что несколько мест в зале оказались свободными, приставы категорически не захотели пускать людей, оставшихся в коридоре, объяснив отказ санитарными нормами, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

На заседании был допрошен эксперт от обвинения Александр Тарасов и специалисты, приглашенные защитой. В итоге допроса экспертов защита заявила ходатайство об исключении лингвистической экспертизы как недопустимого доказательства. В частности, защита указала, что эксперты некомпетентны и пристрастны, в своем заключении они не применяли заявленные методы и методики, а в заключении не используются научные источники.

Олег Орлов в суде подчеркнул, что давать оценку его политическим взглядам не в компетенции эксперта. "И сам эксперт сегодня стал говорить о своих политических взглядах. Никакая это не лингвистическая экспертиза", - сказал он.

Прокурор счел экспертизу допустимым доказательством. Судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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